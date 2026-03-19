В Одесі асфальт зійшов зі снігом: стан доріг у місті

Дата публікації: 19 березня 2026 22:33
Ями на дорогах. Фото: Новини.LIVE

Стан доріг в Одесі — тема, яка регулярно викликає обговорення серед містян. Особливо гостро це питання постає після зими, коли через перепади температур, сніг та ожеледицю дорожнє покриття зазнає значних пошкоджень. Ями, тріщини та нерівності ускладнюють пересування як для водіїв, так і для пішоходів. Водії змушені бути уважнішими на дорогах, а пасажири — відчувати дискомфорт під час поїздок.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони оцінюють стан доріг у місті.

Читайте також:

Дороги в Одесі

Частина містян відверто говорить про поганий стан дорожнього покриття. Люди зазначають, що після зими ситуація значно погіршується, а кількість ям лише зростає. Такі умови ускладнюють пересування містом і створюють додаткові незручності для водіїв. 

"Погані дороги, більше ям стало та якихось ухабин таких. Це після зими. Була зима така холодна, заморозки були. Помітили за Одесою, коли їхали трасою Одеса-Київ. Прооте будуть робити, я думаю", — говорить Таісія.

Одеситка Таісія про дороги. Фото: Новини.LIVE

Інші містяни також звертають увагу на проблемні ділянки, хоча не всі можуть оцінити ситуацію повною мірою. Ті, хто пересувається пішки, менше стикаються з проблемами дорожнього покриття, але все ж помічають їхній вплив на рух транспорту. 

"М'яко кажучи, не дуже на деяких ділянках. Я в основному пересуваюся пішим ходом. Але я можу сказати, що поганий стан доріг на деяких частинах може сповільнювати транспорт", — каже Владислав.

Місцевий житель Владислав про асвальт. Фото: Новини.LIVE

Деякі одесити оцінюють стан доріг через власний досвід поїздок у транспорті. Навіть короткі маршрути можуть залишати негативні враження, якщо дорожнє покриття нерівне. 

"Не знаю, але я сьогодні їхала, з селища Котовського і мене весь час підкидало через ями. Я на таксі їхала, просто було некомфортно", — ділиться Альона.

Одеситка Альона про дороги. Фото: Новини.LIVE

Асвальт зійшов

Разом із тим дехто зазначає, що ситуація відрізняється залежно від ділянок та районів. У самому місті стан доріг може бути кращим, ніж на трасах за його межами. Водії, які часто виїжджають в область, помічають значну різницю у якості покриття. 

"В самій Одесі нормально, а на трасі — не дуже гарний стан доріг", — говорить Любов Миколаївна.

Місцева мешканка Любов Миколаївна про дороги в Одесі. Фото: Новини.LIVE 

Чимало містян пов’язують погіршення стану доріг саме із зимовим періодом. Через погодні умови асфальт руйнується, і на дорогах з’являються численні ями. Особливо проблемними стають окремі вулиці, де ситуація потребує термінового ремонту. 

"Асфальт зійшов разом зі снігом, є такі місця. У нас, як завжди, після зими не дуже гарні дороги. От я по Хаджибіївській дорозі їжджу — там дуже погана дорога", — каже Тетяна.

Одеситка Тетяна про зиму. Фото: Новини.LIVE

Стан доріг у місті залишається проблемним, особливо після зимового періоду. Більшість містян відзначає наявність ям і пошкодженого асфальту, це впливає на комфорт і безпеку пересування. Водночас люди сподіваються на ремонтні роботи з настанням тепла. Адже якісні дороги — це не лише зручність, а й важлива складова безпеки для всіх учасників руху.

Раніше ми писали, що, стан траси Одеса-Київ цієї зими різко погіршився і став небезпечним для водіїв. Через ями та зруйнований асфальт люди масово скаржаться на пошкоджені авто, а рух місцями фактично зупиняється.

А також, про те що в Одесі розпочалися дорожні роботи одразу на кількох вулицях міста. Через це рух транспорту на окремих ділянках може бути ускладнений. Комунальні служби ремонтують покриття та проводять інші роботи на дорогах. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути.

Вікторія Яслик - Журналістка, Одеса
Вікторія Яслик
