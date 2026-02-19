Дорогі авто в Одесі та області: що купували у 2025 році

Автівка Rolls-Royce Spectre. Фото ілюстративне: luxurycars.ukraine

Не лише в столиці, а й в Одеській області авто класу люкс продовжують з’являтися на дорогах. За даними моніторингу, до регіону у 2025 році зареєстрували десятки преміальних автомобілів. Це свідчить, що навіть у складні часи частина мешканців купує дорогі авто, а сегмент розкоші живий у великих містах на узбережжі.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на аналітичний сервіс "Опендатабот".

Дані щодо дорогих автівок в Україні. Фото: скриншот з opendatabot

Дорогі автівки в Одесі

За даними моніторів, в Одеській області зареєстрували 49 дорогих автомобілів. Вони підпадають під так званий "luxury tax" — транспортні засоби коштом понад 3,2 млн грн та віком до п’яти років. Це майже 10 % від усіх преміальних авто, ввезених в Україну за рік.

Зазначимо, що у 2025 році в Одесі в публічних повідомленнях і соцмережах не раз з’являлися згадки про дорогі авто. Зокрема, на початку року в місті помічали електричний Rolls-Royce Spectre, а влітку — Lamborghini Urus у тюнінгу Mansory. Наприкінці року в Одесі також фіксували Lamborghini Huracan EVO.

Яких марок авто найбільше

За даними аналітики, загалом в Україні було імпортовано 504 таких автомобілі, що є найменшим показником за останні роки, але ціни на розкішні авто не втратили привабливості для власників. До того ж частка електромобілів у преміальному сегменті перевищила 60 %, що показує зростання інтересу до електричних моделей серед дорогих авто.

Найбільше серед дорогих авто — моделі Porsche та Mercedes-Benz, які склали майже 90 % преміального парку. Porsche Taycan домінував, щоб забезпечити найбільший обсяг імпорту серед усіх люксових моделей у 2025 році, а Mercedes-Benz S-клас і G-серії традиційно залишаються популярними на дорогах регіону.

Нагадаємо, в Одесі дорожчає житло на вторинному ринку, попри війну та стриманий попит. За пів року ціни зросли майже на 10%, а за рік ще більше. Станом на середину лютого 2026 року середня ціна однокімнатної квартири в Одесі становить близько 47 500 доларів.

Також ми писали, що торік українські компанії накопичили рекордну кількість боргів перед працівниками, і значна частина справ досі не закрита. Кількість проваджень зросла по всій країні, але окремі регіони вирвалися в антирейтинг. Серед них, зокрема, й Одещина.