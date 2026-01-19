Борги по зарплаті в Україні: на якому місці Одещина

Гроші в гаманці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Торік українські компанії накопичили рекордну кількість боргів перед працівниками, і значна частина справ досі не закрита. Кількість проваджень зросла по всій країні, але окремі регіони вирвалися в антирейтинг. Серед них, зокрема, й Одещина.

Про це повідомляє Опендатабот.

Кількість боргів по регіонах. Фото: Опендатабот

Борги по зарплаті

На початок 2026 року в Україні зафіксовано 36 629 активних проваджень щодо невиплати заробітної плати. За рік їх стало на 6% більше, а частина справ тягнеться ще з 2017 року. Лише за минулий рік компанії відкрили 9 174 нові провадження — це на 30% більше, ніж у 2024-му, і найгірший показник за п’ять років.

Одещина — у п’ятірці регіонів із найбільшою кількістю нових боргів. Тут, як і на Рівненщині, зафіксовано по 530 справ. Більше лише у Дніпропетровській області — 3,2 тисячі, а також на Івано-Франківщині, Сумщині та Львівщині.

Найчастіше зарплати не платять у промисловості. 29% усіх боргів припадає на підприємства з виробництва хімічної продукції. Ще 27% — на компанії, що працюють у сфері постачання електроенергії та газу. Переважно заборгованість накопичують приватні компанії — це 62% усіх справ за 2025 рік. Ще чверть боргів — за комунальними підприємствами, понад 13% — за державними. Найчастіше у провадженнях фігурують ТОВ, комунальні та акціонерні товариства.

Найбільші боржники

Абсолютним лідером за кількістю боргів по зарплаті стало комунальне підприємство "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради — у 2025 році проти нього відкрили 1 446 проваджень. Далі у списку — "Карпатнафтохім" із 1 059 справами та "Дніпроазот", де зафіксували 630 проваджень. До п’ятірки найбільших боржників також увійшли "Світловодськпобут" (491 справа) та Одеський припортовий завод, проти якого торік відкрили 469 проваджень. Частина компаній змогла закрити провадження, але сотні справ і досі залишаються активними.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Одещина серед лідерів за кількістю зактитих бізнесів. Також ми писали, що на Одещині запустили одну із найбільших кількість салютів за час повномасштабної війни.