Долги по зарплате в Украине: на каком месте Одесская область

В прошлом году украинские компании накопили рекордное количество долгов перед работниками, и значительная часть дел до сих пор не закрыта. Количество производств выросло по всей стране, но отдельные регионы вырвались в антирейтинг. Среди них, в частности, и Одесская область.

На начало 2026 года в Украине зафиксировано 36 629 активных производств по невыплате заработной платы. За год их стало на 6% больше, а часть дел тянется еще с 2017 года. Только за прошлый год компании открыли 9 174 новых производства — это на 30% больше, чем в 2024-м, и худший показатель за пять лет.

Одесская область — в пятерке регионов с наибольшим количеством новых долгов. Здесь, как и в Ровенской области, зафиксировано по 530 дел. Больше только в Днепропетровской области — 3,2 тысячи, а также на Ивано-Франковщине, Сумщине и Львовщине.

Чаще всего зарплаты не платят в промышленности. 29% всех долгов приходится на предприятия по производству химической продукции. Еще 27% — на компании, работающие в сфере поставок электроэнергии и газа. Преимущественно задолженность накапливают частные компании — это 62% всех дел за 2025 год. Еще четверть долгов — за коммунальными предприятиями, более 13% — за государственными. Чаще всего в производствах фигурируют ООО, коммунальные и акционерные общества.

Абсолютным лидером по количеству долгов по зарплате стало коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" Александрийского городского совета — в 2025 году против него открыли 1 446 производств. Далее в списке — "Карпатнефтехим" с 1 059 делами и "Днепразот", где зафиксировали 630 производств. В пятерку крупнейших должников также вошли "Светловодскбыт" (491 дело) и Одесский припортовый завод, против которого в прошлом году открыли 469 производств. Часть компаний смогла закрыть производства, но сотни дел до сих пор остаются активными.

