Україна
Одесчина в лидерах из-за долгов по зарплате — кто в списке

Одесчина в лидерах из-за долгов по зарплате — кто в списке

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 10:10
Долги по зарплате в Украине: на каком месте Одесская область
Деньги в кошельке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В прошлом году украинские компании накопили рекордное количество долгов перед работниками, и значительная часть дел до сих пор не закрыта. Количество производств выросло по всей стране, но отдельные регионы вырвались в антирейтинг. Среди них, в частности, и Одесская область.

Об этом сообщает Опендатабот.

Читайте также:
Борги по зарплаті в Україні
Количество долгов по регионам. Фото: Опендатабот

Долги по зарплате

На начало 2026 года в Украине зафиксировано 36 629 активных производств по невыплате заработной платы. За год их стало на 6% больше, а часть дел тянется еще с 2017 года. Только за прошлый год компании открыли 9 174 новых производства — это на 30% больше, чем в 2024-м, и худший показатель за пять лет.

Одесская область — в пятерке регионов с наибольшим количеством новых долгов. Здесь, как и в Ровенской области, зафиксировано по 530 дел. Больше только в Днепропетровской области — 3,2 тысячи, а также на Ивано-Франковщине, Сумщине и Львовщине.

Чаще всего зарплаты не платят в промышленности. 29% всех долгов приходится на предприятия по производству химической продукции. Еще 27% — на компании, работающие в сфере поставок электроэнергии и газа. Преимущественно задолженность накапливают частные компании — это 62% всех дел за 2025 год. Еще четверть долгов — за коммунальными предприятиями, более 13% — за государственными. Чаще всего в производствах фигурируют ООО, коммунальные и акционерные общества.

Крупнейшие должники

Абсолютным лидером по количеству долгов по зарплате стало коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" Александрийского городского совета — в 2025 году против него открыли 1 446 производств. Далее в списке — "Карпатнефтехим" с 1 059 делами и "Днепразот", где зафиксировали 630 производств. В пятерку крупнейших должников также вошли "Светловодскбыт" (491 дело) и Одесский припортовый завод, против которого в прошлом году открыли 469 производств. Часть компаний смогла закрыть производства, но сотни дел до сих пор остаются активными.

Напомним, мы сообщали, что Одесская область среди лидеров по количеству зактитых бизнесов. Также мы писали, что в Одесской области запустили одну из крупнейших количество салютов за время полномасштабной войны.

Одесса выплаты рейтинг Одесская область долги Новости Одессы зарплата
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
