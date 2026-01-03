Налоговые проверки в Одессе 2026: что будут проверять и когда

Женщина смотрит в компьютер. Фото иллюстративное: freepik

В 2026 году Государственная налоговая служба запланировала масштабные проверки бизнеса по всей стране. В Одессе и Одесской области должны провести 246 плановых проверок, большинство из которых придется на весну.

Такие данные сообщили аналитики платформы Опендатабот.

Сколько проверок налоговая проведет в 2026 году

По их информации, всего в 2026 году ГНС запланировала 4 558 налоговых проверок, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Наибольшая активность налоговиков ожидается в марте и апреле. Именно на эти месяцы приходится пик проверок по всей стране, в том числе и в Одесской области.

В Одессе и области налоговики сосредоточатся на плановых документальных проверках бизнеса. В первую очередь будут смотреть:

правильность начисления и уплаты налога на прибыль;

НДС и реальность хозяйственных операций;

уплату НДФЛ, военного сбора и ЕСВ;

соблюдение налоговой отчетности и финансовой дисциплины;

соответствие объемов доходов задекларированным показателям.

Чаще всего проверки будут касаться юридических лиц — на компании приходится около 78% всех визитов ГНС. Еще часть проверок запланирована в отношении физических лиц-предпринимателей.

Кого будут проверять в Одессе

Отдельно в графике проверок на 2026 год указаны крупные компании с одесской регистрацией. В частности, налоговая планирует проверить Ростдорстрой — одну из крупнейших дорожно-строительных компаний юга Украины. Также в план ГНС вошла компания Международно-деловой центр, которая юридически зарегистрирована в Одессе.

Напомним, Одесская область в лидерах по стоимости кофе. Также мы писали, что ресторанный рынок Одесской области еле держится.