Налоговая готовит проверки в Одессе — что будут смотреть и когда

Дата публикации 3 января 2026 13:57
Налоговые проверки в Одессе 2026: что будут проверять и когда
Женщина смотрит в компьютер. Фото иллюстративное: freepik

В 2026 году Государственная налоговая служба запланировала масштабные проверки бизнеса по всей стране. В Одессе и Одесской области должны провести 246 плановых проверок, большинство из которых придется на весну.

Такие данные сообщили аналитики платформы Опендатабот.

Аналитика по проверкам налоговой службы. Фото: скриншот с opendatabot

Сколько проверок налоговая проведет в 2026 году

По их информации, всего в 2026 году ГНС запланировала 4 558 налоговых проверок, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Наибольшая активность налоговиков ожидается в марте и апреле. Именно на эти месяцы приходится пик проверок по всей стране, в том числе и в Одесской области.

В Одессе и области налоговики сосредоточатся на плановых документальных проверках бизнеса. В первую очередь будут смотреть:

  • правильность начисления и уплаты налога на прибыль;
  • НДС и реальность хозяйственных операций;
  • уплату НДФЛ, военного сбора и ЕСВ;
  • соблюдение налоговой отчетности и финансовой дисциплины;
  • соответствие объемов доходов задекларированным показателям.

Чаще всего проверки будут касаться юридических лиц — на компании приходится около 78% всех визитов ГНС. Еще часть проверок запланирована в отношении физических лиц-предпринимателей.

Кого будут проверять в Одессе

Отдельно в графике проверок на 2026 год указаны крупные компании с одесской регистрацией. В частности, налоговая планирует проверить Ростдорстрой — одну из крупнейших дорожно-строительных компаний юга Украины. Также в план ГНС вошла компания Международно-деловой центр, которая юридически зарегистрирована в Одессе.

Напомним, Одесская область в лидерах по стоимости кофе. Также мы писали, что ресторанный рынок Одесской области еле держится.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
