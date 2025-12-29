Цены на эспрессо в Украине 2025: сколько стоит в Одесской области

Девушка пьет кофе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине снова выросла средняя цена на чашку эспрессо. В конце 2025 года кофе подорожал почти во всех регионах, а разница между областями стала заметнее. Индекс эспрессо показывает не только цену напитка, но и общие расходы на жизнь.

Об этом сообщили в "Опендатабот".

Цена кофе

Индекс эспрессо — это экономический показатель, который сравнивает стоимость стандартной чашки эспрессо в разных городах и регионах. Его используют как простой индикатор уровня цен, покупательной способности и инфляционных процессов. В декабре 2025 года средняя цена чашки эспрессо в Украине составляет 41 гривну. За год кофе подорожал на 17%, а с начала полномасштабного вторжения — почти вдвое. Поскольку эспрессо является основой большинства кофейных напитков, рост его цены автоматически влечет за собой подорожание капучино, латте и других позиций в кофейнях.

Дороже всего эспрессо сейчас на Львовщине — в среднем 47 гривен за чашку. За год цена там выросла на 19%, и регион впервые за несколько лет возглавил рейтинг. Одесская область заняла второе место со средней ценой 45 гривен. Регион два года подряд был лидером по стоимости кофе, но на этот раз уступил первенство Львовщине.

Среди регионов с самыми низкими ценами лидирует Хмельницкая область — 33 гривны за чашку. Это самое дешевое эспрессо в стране уже третий год подряд. Еще в двух областях — Запорожской и Кировоградской — средняя цена составляет 35 гривен. Больше всего за год кофе подорожал на Сумщине — сразу на 26%. В то же время даже после такого скачка средняя цена там ниже общеукраинской и составляет 36 гривен.

