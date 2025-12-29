Ціни на еспресо в Україні 2025: скільки коштує на Одещині

Дівчина п'є кавую. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні знову зросла середня ціна на чашку еспресо. Наприкінці 2025 року кава подорожчала майже в усіх регіонах, а різниця між областями стала помітнішою. Індекс еспресо показує не лише ціну напою, а й загальні витрати на життя.

Про це повідомили в "Опендатабот".

Ціна кави у регіонах Україїни. Фото: Опендатабот

Ціна кави

Індекс еспресо — це економічний показник, який порівнює вартість стандартної чашки еспресо в різних містах і регіонах. Його використовують як простий індикатор рівня цін, купівельної спроможності та інфляційних процесів. У грудні 2025 року середня ціна чашки еспресо в Україні становить 41 гривню. За рік кава подорожчала на 17%, а від початку повномасштабного вторгнення — майже вдвічі. Оскільки еспресо є основою більшості кавових напоїв, зростання його ціни автоматично тягне за собою подорожчання капучино, лате та інших позицій у кав’ярнях.

Найдорожче еспресо нині на Львівщині — в середньому 47 гривень за чашку. За рік ціна там зросла на 19%, і регіон уперше за кілька років очолив рейтинг. Одещина посіла друге місце з середньою ціною 45 гривень. Регіон два роки поспіль був лідером за вартістю кави, але цього разу поступився першістю Львівщині.

Серед регіонів із найнижчими цінами лідирує Хмельниччина — 33 гривні за чашку. Це найдешевше еспресо в країні вже третій рік поспіль. Ще у двох областях — Запорізькій та Кіровоградській — середня ціна становить 35 гривень. Найбільше за рік кава подорожчала на Сумщині — одразу на 26%. Водночас навіть після такого стрибка середня ціна там нижча за загальноукраїнську і становить 36 гривень.

