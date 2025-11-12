Состояние HoReCa в Одесской области 2025: открытия падают, много закрытий

Песик возле пустого столика кафе. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В этом году открытие кафе и ресторанов в Украине сократились — количество новых ФЛП упало. В Одесской области открыли более 1000 заведений, но закрытий тоже много. Из-за падения посещаемости и подорожания расходов рынок переживает стагнацию, многие бизнесы не выживают даже год-два.

Об этом сообщили в Опендатабот.

Количество ФЛП

По данным Единого государственного реестра, в этом году в Украине зарегистрировали 13 373 новых ФОПа в сфере общественного питания — на 5% меньше, чем в прошлом году. При этом 10 645 ФОПов в отрасли закрыли деятельность. Чистый прирост составляет лишь +2 728 заведений. В Одесской области открыли 1 113 новых ФОПов в сфере HoReCa — регион в пятерке лидеров по открытиям. Среди самых активных регионов также — Киев (1 693 новых ФОПов), Днепропетровщина (1 323), Львовщина (1 136) и Киевская область (1 054).

География открытий ФОПов. Фото: Опендатабот

Но эти цифры скрывают проблему: многие заведения закрываются быстро. Половина кафе и ресторанов, прекративших работу в этом году, просуществовала менее полутора лет, а каждая четвертая точка закрылась менее чем за полгода. Медиана "жизни" заведения в отрасли — всего 17 месяцев. Статистика показывает, что рынку не хватает стабильного спроса.

Сервис Poster фиксирует рост выручки на 6%, но в то же время посещаемость упала на 9% по стране. В Одессе посещаемость сократилась на 6%. Таким образом, доходы растут в основном из-за повышения среднего чека (примерно на +11%), а не из-за возврата клиентов. Это означает, что бизнес выживает за счет повышения цен, а не из-за большего количества посетителей.

Еще одна особенность — рестораторство сейчас преимущественно женское дело: 66% новых ФОПов зарегистрировали женщины. Это не компенсирует общей слабости рынка, но показывает изменение демографии участников отрасли.

Напомним, мы сообщали, что Одесская область среди лидеров по количеству уплаченных налогов от ФЛП. Также мы писали, что в Украине хотят отказаться от КВЭДов.