Стан HoReCa на Одещині 2025: відкриття падають, багато закриттів

Песик біля пустого столику кафе. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Цьогоріч відкриття кафе і ресторанів в Україні скоротилися — кількість нових ФОПів упала. На Одещині відкрили понад 1000 закладів, але закриттів теж багато. Через падіння відвідуваності та подорожчання витрат ринок переживає стагнацію, багато бізнесів не виживає навіть рік-два.

Про це повідомили в Опендатабот.

Кількість ФОПів

За даними Єдиного державного реєстру, цього року в Україні зареєстрували 13 373 нові ФОПи у сфері громадського харчування — на 5% менше, ніж торік. При цьому 10 645 фопів у галузі закрили діяльність. Чистий приріст становить лише +2 728 закладів. На Одещині відкрили 1 113 нових фопів у сфері HoReCa — регіон у п’ятірці лідерів по відкриттях. Серед найактивніших регіониів також — Київ (1 693 нових фопи), Дніпропетровщина (1 323), Львівщина (1 136) і Київська область (1 054).

Географія відкритів ФОПів. Фото: Опендатабот

Та ці цифри приховують проблему: багато закладів закриваються швидко. Половина кафе і ресторанів, що припинили роботу цьогоріч, проіснувала менше ніж півтора року, а кожна четверта точка закрилася менше ніж за пів року. Медіана "життя" закладу в галузі — лише 17 місяців. Статистика показує, що ринку не вистачає стабільного попиту.

Сервіс Poster фіксує зростання виторгу на 6%, але водночас відвідуваність впала на 9% по країні. В Одесі відвідуваність скоротилася на 6%. Отже, прибутки зростають переважно через підвищення середнього чека (приблизно на +11%), а не через повернення клієнтів. Це означає, що бізнес виживає за рахунок підвищення цін, а не через більшу кількість відвідувачів.

Ще одна особливість — рестораторство нині переважно жіноча справа: 66% нових фопів зареєстрували жінки. Це не компенсує загальної слабкості ринку, але показує зміну демографії учасників галузі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Одещина серед лідерів за кількістю сплачених податків від ФОП. Також ми писали, що в Україні хочуть відмовитися від КВЕДів.