Україна
Одещина серед лідерів за сплатою єдиного податку

Одещина серед лідерів за сплатою єдиного податку

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 13:06
Оновлено: 13:41
Одещина сплатила понад 2,3 млрд грн єдиного податку
Люди проходять повз кав'ярню. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Підприємці в Україні продовжують активно підтримувати місцеві бюджети, попри складну економічну ситуацію. За дев’ять місяців 2025 року ФОПи сплатили значно більше єдиного податку, ніж торік. Одеса та область увійшли до шістки регіонів із найвищими надходженнями.

Про це повідомили в "Опендатабот".

Читайте також:

Податки від ФОП

За даними Міністерства фінансів, за дев’ять місяців 2025 року фізичні особи-підприємці спрямували понад 44 мільярди гривень єдиного податку до місцевих бюджетів. Це на 10 % більше, ніж за той самий період минулого року, і майже вдвічі більше, ніж до початку повномасштабної війни. Найбільші надходження забезпечили підприємці Києва, Львівщини та Дніпропетровщини. Одещина посіла шосте місце, сплативши понад 2,3 мільярда гривень. Це вагомий внесок у стабільність місцевих фінансів та підтримку громад.

Одещина серед лідерів за кількістю сплачених податків
Карта з поділом областей за кількістю податків. Фото: Опендатабот

Попри зростання платежів, кількість ФОПів майже не змінилася — приріст становить менше одного відсотка. Водночас підприємці продовжують активно працювати, що дозволило вже виконати понад три чверті річного плану надходжень. Єдиний податок є важливим джерелом доходів для місцевих бюджетів і допомагає громадам утримувати соціальні програми, ремонтувати дороги та підтримувати інфраструктуру навіть у складний воєнний час.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, до якого числа ФОПи мають сплатити податки. Також ми писали про те, хто може не сплачувати податки у листопаді.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
