Одесская область уплатила более 2,3 млрд грн единого налога

Люди проходят мимо кофейни. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Предприниматели в Украине продолжают активно поддерживать местные бюджеты, несмотря на сложную экономическую ситуацию. За девять месяцев 2025 года ФЛП уплатили значительно больше единого налога, чем в прошлом году. Одесса и область вошли в шестерку регионов с самыми высокими поступлениями.

Об этом сообщили в "Опендатабот".

Реклама

Читайте также:

Налоги от ФЛП

По данным Министерства финансов, за девять месяцев 2025 года физические лица-предприниматели направили более 44 миллиардов гривен единого налога в местные бюджеты. Это на 10 % больше, чем за тот же период прошлого года, и почти вдвое больше, чем до начала полномасштабной войны. Наибольшие поступления обеспечили предприниматели Киева, Львовщины и Днепропетровщины. Одесчина заняла шестое место, уплатив более 2,3 миллиарда гривен. Это весомый вклад в стабильность местных финансов и поддержку громад.

Карта с разделением областей по количеству налогов. Фото: Опендатабот

Несмотря на рост платежей, количество ФЛП почти не изменилось — прирост составляет менее одного процента. В то же время предприниматели продолжают активно работать, что позволило уже выполнить более трех четвертей годового плана поступлений. Единый налог является важным источником доходов для местных бюджетов и помогает громадам содержать социальные программы, ремонтировать дороги и поддерживать инфраструктуру даже в сложное военное время.

Напомним, мы сообщали о том, до какого числа ФЛП должны уплатить налоги. Также мы писали о том, кто может не платить налоги в ноябре.