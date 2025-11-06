Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесская область среди лидеров по уплате единого налога

Одесская область среди лидеров по уплате единого налога

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 13:06
обновлено: 13:41
Одесская область уплатила более 2,3 млрд грн единого налога
Люди проходят мимо кофейни. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Предприниматели в Украине продолжают активно поддерживать местные бюджеты, несмотря на сложную экономическую ситуацию. За девять месяцев 2025 года ФЛП уплатили значительно больше единого налога, чем в прошлом году. Одесса и область вошли в шестерку регионов с самыми высокими поступлениями.

Об этом сообщили в "Опендатабот".

Реклама
Читайте также:

Налоги от ФЛП

По данным Министерства финансов, за девять месяцев 2025 года физические лица-предприниматели направили более 44 миллиардов гривен единого налога в местные бюджеты. Это на 10 % больше, чем за тот же период прошлого года, и почти вдвое больше, чем до начала полномасштабной войны. Наибольшие поступления обеспечили предприниматели Киева, Львовщины и Днепропетровщины. Одесчина заняла шестое место, уплатив более 2,3 миллиарда гривен. Это весомый вклад в стабильность местных финансов и поддержку громад.

Одещина серед лідерів за кількістю сплачених податків
Карта с разделением областей по количеству налогов. Фото: Опендатабот

Несмотря на рост платежей, количество ФЛП почти не изменилось — прирост составляет менее одного процента. В то же время предприниматели продолжают активно работать, что позволило уже выполнить более трех четвертей годового плана поступлений. Единый налог является важным источником доходов для местных бюджетов и помогает громадам содержать социальные программы, ремонтировать дороги и поддерживать инфраструктуру даже в сложное военное время.

Напомним, мы сообщали о том, до какого числа ФЛП должны уплатить налоги. Также мы писали о том, кто может не платить налоги в ноябре.

Одесса ФЛП налоги Одесская область Новости Одессы бюджет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации