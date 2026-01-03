Податкові перевірки в Одесі 2026: що перевірятимуть і коли

Податкова готує перевірки в Одесі — що дивитимуться і коли
У 2026 році Державна податкова служба запланувала масштабні перевірки бізнесу по всій країні. В Одесі та Одеській області мають провести 246 планових перевірок, більшість з яких припаде на весну.
Такі дані повідомили аналітики платформи Опендатабот.
Скільки перевірок податкова проведе у 2026
За їхньою інформацією, загалом у 2026 році ДПС запланувала 4 558 податкових перевірок, що на 5% менше, ніж торік. Найбільша активність податківців очікується у березні та квітні. Саме на ці місяці припадає пік перевірок по всій країні, зокрема й на Одещині.
В Одесі та області податківці зосередяться на планових документальних перевірках бізнесу. Передусім дивитимуться:
- правильність нарахування та сплати податку на прибуток;
- ПДВ і реальність господарських операцій;
- сплату ПДФО, військового збору та ЄСВ;
- дотримання податкової звітності та фінансової дисципліни;
- відповідність обсягів доходів задекларованим показникам.
Найчастіше перевірки стосуватимуться юридичних осіб — на компанії припадає близько 78% усіх візитів ДПС. Ще частина перевірок запланована щодо фізичних осіб-підприємців.
Кого перевірятимуть в Одесі
Окремо у графіку перевірок на 2026 рік зазначені великі компанії з одеською реєстрацією. Зокрема, податкова планує перевірити Ростдорстрой — одну з найбільших дорожньо-будівельних компаній півдня України. Також до плану ДПС увійшла компанія Міжнародно-діловий центр, яка юридично зареєстрована в Одесі.
