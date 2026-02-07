Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Російська мова й алкоголь — найчастіші штрафи за рекламу в Одесі

Російська мова й алкоголь — найчастіші штрафи за рекламу в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 10:36
Порушення реклами в Одесі: 117 випадків за рік
Дівчина йде вулице. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У 2025 році в Україні різко зросла кількість перевірок реклами та зафіксованих порушень. В Одеській області за рік виявили 117 випадків порушення рекламного законодавства.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на аналітичний сервіс "Опендатабот".

Реклама
Читайте також:
Російська мова й алкоголь — найчастіші штрафи за рекламу в Одесі - фото 1
Дані щодо штрафів за порушення в рекламі в Україні. Фото: скриншот з opendatabot

Кількість порушень зросла в Одесі

За їхніми даними, лише за рік кількість порушень у рекламі зросла у півтора раза. В Одеській області зафіксували 117 порушень. Це більше, ніж у Миколаївській та Херсонській областях, де виявили 45 і 91 випадок відповідно. Водночас Одеса не входить до регіонів-лідерів за кількістю зауважень по країні.

Яка статистика по Україні

Загалом у 2025 році в Україні виявили 4 тисячі 85 порушень рекламних правил. Загальна сума штрафів склала 10,7 мільйона гривень. Аналітики уточнюють: на одному рекламному носії можуть фіксувати одразу кілька порушень, тому кількість зауважень перевищує число перевірених об’єктів.

За рік перевірили 21 тисячу 938 реклам — це на 14% більше, ніж у 2024 році. Після різкого падіння у перший рік повномасштабної війни кількість перевірок зростає щороку, хоча досі не досягла рівня 2021 року. При цьому порушень знаходять приблизно на третину більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Реклама в інтернеті

Водночас Держпродспоживслужба активніше взялася і за рекламу в інтернеті: у соцмережах та на сайтах провели 2 тисячі 695 перевірок.

Найпоширеніше порушення — використання недержавної мови в рекламі. Лідером за кількістю порушень стала Харківська область. Там у 1 тисячі 248 перевірених рекламних матеріалах знайшли 1 тисячу 14 порушень — це найвищий показник в Україні. На другому місці Київ: із 3 тисяч 256 перевірок зауваження отримали 514. Третє місце посіла Чернігівська область — 304 порушення на 2 тисячі 646 перевірок.

Скільки штрафів виписали

Усього за рік бізнесу виписали 4 тисячі 227 штрафів. У середньому одне порушення обходилось підприємцям у 2 тисячі 526 гривень. Найдорожчими були штрафи в Запорізькій області — у середньому 4,5 тисячі гривень. Найменші середні суми зафіксували на Сумщині — близько 1 050 гривень.

За даними аналітиків, 61% штрафів бізнес сплатив добровільно — на суму 6,7 мільйона гривень. Ще 17% стягнули примусово. Лише 3% підприємців змогли оскаржити рішення Держпродспоживслужби в судах — на загальну суму 455 тисяч гривень.

Нагадаємо, торік в Одеський регіон увійшов до списку із найгіршими демографічними показниками, в області зафіксували майже утричі більше смертей, ніж народжень. Також ми писали, що Одеська область входить до трійки регіонів з найбільшою кількістю судових вироків за піротехніку, покарання отримали семеро людей за запуск феєрверків під час війни.

Одеса реклама Одеська область порушення Новини Одеси мовний закон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації