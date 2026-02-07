Порушення реклами в Одесі: 117 випадків за рік

Дівчина йде вулице. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У 2025 році в Україні різко зросла кількість перевірок реклами та зафіксованих порушень. В Одеській області за рік виявили 117 випадків порушення рекламного законодавства.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на аналітичний сервіс "Опендатабот".

Дані щодо штрафів за порушення в рекламі в Україні. Фото: скриншот з opendatabot

Кількість порушень зросла в Одесі

За їхніми даними, лише за рік кількість порушень у рекламі зросла у півтора раза. В Одеській області зафіксували 117 порушень. Це більше, ніж у Миколаївській та Херсонській областях, де виявили 45 і 91 випадок відповідно. Водночас Одеса не входить до регіонів-лідерів за кількістю зауважень по країні.

Яка статистика по Україні

Загалом у 2025 році в Україні виявили 4 тисячі 85 порушень рекламних правил. Загальна сума штрафів склала 10,7 мільйона гривень. Аналітики уточнюють: на одному рекламному носії можуть фіксувати одразу кілька порушень, тому кількість зауважень перевищує число перевірених об’єктів.

За рік перевірили 21 тисячу 938 реклам — це на 14% більше, ніж у 2024 році. Після різкого падіння у перший рік повномасштабної війни кількість перевірок зростає щороку, хоча досі не досягла рівня 2021 року. При цьому порушень знаходять приблизно на третину більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Реклама в інтернеті

Водночас Держпродспоживслужба активніше взялася і за рекламу в інтернеті: у соцмережах та на сайтах провели 2 тисячі 695 перевірок.

Найпоширеніше порушення — використання недержавної мови в рекламі. Лідером за кількістю порушень стала Харківська область. Там у 1 тисячі 248 перевірених рекламних матеріалах знайшли 1 тисячу 14 порушень — це найвищий показник в Україні. На другому місці Київ: із 3 тисяч 256 перевірок зауваження отримали 514. Третє місце посіла Чернігівська область — 304 порушення на 2 тисячі 646 перевірок.

Скільки штрафів виписали

Усього за рік бізнесу виписали 4 тисячі 227 штрафів. У середньому одне порушення обходилось підприємцям у 2 тисячі 526 гривень. Найдорожчими були штрафи в Запорізькій області — у середньому 4,5 тисячі гривень. Найменші середні суми зафіксували на Сумщині — близько 1 050 гривень.

За даними аналітиків, 61% штрафів бізнес сплатив добровільно — на суму 6,7 мільйона гривень. Ще 17% стягнули примусово. Лише 3% підприємців змогли оскаржити рішення Держпродспоживслужби в судах — на загальну суму 455 тисяч гривень.

Нагадаємо, торік в Одеський регіон увійшов до списку із найгіршими демографічними показниками, в області зафіксували майже утричі більше смертей, ніж народжень. Також ми писали, що Одеська область входить до трійки регіонів з найбільшою кількістю судових вироків за піротехніку, покарання отримали семеро людей за запуск феєрверків під час війни.