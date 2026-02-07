Нарушение рекламы в Одессе: 117 случаев за год

Девушка идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В 2025 году в Украине резко возросло количество проверок рекламы и зафиксированных нарушений. В Одесской области за год выявили 117 случаев нарушения рекламного законодательства.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на аналитический сервис "Опендатабот".

Количество нарушений возросло в Одессе

По их данным, только за год количество нарушений в рекламе выросло в полтора раза. В Одесской области зафиксировали 117 нарушений. Это больше, чем в Николаевской и Херсонской областях, где обнаружили 45 и 91 случай соответственно. В то же время Одесса не входит в регионы-лидеры по количеству замечаний по стране.

Какая статистика по Украине

Всего в 2025 году в Украине обнаружили 4 тысячи 85 нарушений рекламных правил. Общая сумма штрафов составила 10,7 миллиона гривен. Аналитики уточняют: на одном рекламном носителе могут фиксировать сразу несколько нарушений, поэтому количество замечаний превышает число проверенных объектов.

За год проверили 21 тысячу 938 реклам — это на 14% больше, чем в 2024 году. После резкого падения в первый год полномасштабной войны количество проверок растет ежегодно, хотя до сих пор не достигло уровня 2021 года. При этом нарушений находят примерно на треть больше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Реклама в интернете

В то же время Госпродпотребслужба активнее взялась и за рекламу в интернете: в соцсетях и на сайтах провели 2 тысячи 695 проверок.

Самое распространенное нарушение — использование негосударственного языка в рекламе. Лидером по количеству нарушений стала Харьковская область. Там в 1 тысяче 248 проверенных рекламных материалах нашли 1 тысячу 14 нарушений — это самый высокий показатель в Украине. На втором месте Киев: из 3 тысяч 256 проверок замечания получили 514. Третье место заняла Черниговская область — 304 нарушения на 2 тысячи 646 проверок.

Сколько штрафов выписали

Всего за год бизнесу выписали 4 тысячи 227 штрафов. В среднем одно нарушение обходилось предпринимателям в 2 тысячи 526 гривен. Самыми дорогими были штрафы в Запорожской области — в среднем 4,5 тысячи гривен. Наименьшие средние суммы зафиксировали на Сумщине — около 1 050 гривен.

По данным аналитиков, 61% штрафов бизнес оплатил добровольно - на сумму 6,7 миллиона гривен. Еще 17% взыскали принудительно. Лишь 3% предпринимателей смогли обжаловать решения Госпродпотребслужбы в судах — на общую сумму 455 тысяч гривен.

Напомним, в прошлом году в Одесский регион вошел в список с худшими демографическими показателями, в области зафиксировали почти втрое больше смертей, чем рождений. Также мы писали, что Одесская область входит в тройку регионов с наибольшим количеством судебных приговоров за пиротехнику, наказание получили семь человек за запуск фейерверков во время войны.