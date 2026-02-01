Видео
Главная Одесса Мошенники не сдаются — Одесчина среди лидеров антирейтинга

Мошенники не сдаются — Одесчина среди лидеров антирейтинга

Дата публикации 1 февраля 2026 11:04
Одесская область в ТОПе регионов по количеству дел о мошенничестве
Мужчина вводит данные с карты на компьютер. Фото иллюстративное: freepik

В Украине стало меньше уголовных производств за мошенничество, но Одесская область все еще остается среди регионов с наибольшим количеством таких преступлений. По итогам 2025 года Одесская область заняла четвертое место в антирейтинге по стране.

Такие данные обнародовал аналитический сервис "Опендатабот" со ссылкой на Единый государственный реестр досудебного расследования.

Шахраї не здаються — Одещина серед лідерів антирейтингу - фото 1
Данные по мошенничеству в Украине. Фото: скриншот с opendatabot

Сколько производств зарегистрировали за мошенничество

По данным аналитиков, в 2025 году правоохранители зарегистрировали в Украине 48 871 уголовное производство по статье "Мошенничество". Это на 25% меньше, чем в 2024-м, когда было открыто почти 65 тысяч дел. В целом показатели фактически вернулись к уровню 2016 года.

Кто в лидерах антирейтинга

Одесская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством мошеннических производств. Здесь за год открыли 2 947 дел, что поставило регион на четвертое место по Украине.

Лидером антирейтинга остается Киев — 6 825 производств. Далее следуют Днепропетровская область с 4 844 делами и Харьковская — с 3 677. Одесская область уступила лишь этим трем регионам.

В целом по стране, согласно информации аналитического сервиса, тенденция положительная. Второй год подряд количество новых дел сокращается. Пик был в 2023 году — более 82 тысяч производств, в среднем почти 7 тысяч ежемесячно. В 2025-м этот показатель уменьшился примерно до 4 тысяч дел в месяц.

Напомним, в Измаильском районе интернет-мошенник продавал несуществующие дрова. Также мы писали, что в Одессе разоблачили мошенническую схему с завладением квартирой умершей женщины.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
