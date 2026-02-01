Одещина у ТОПі регіонів за кількістю справ про шахрайство

Чоловік вводить дані з карти на комп'ютер. Фото ілюстративне: freepik

В Україні стало менше кримінальних проваджень за шахрайство, але Одеська область усе ще залишається серед регіонів з найбільшою кількістю таких злочинів. За підсумками 2025 року Одещина посіла четверте місце в антирейтингу по країні.

Такі дані оприлюднив аналітичний сервіс "Опендатабот" з посиланням на Єдиний державний реєстр досудового розслідування.

Скільки проваджень зареєстрували за шахрайство

За даними аналітиків, у 2025 році правоохоронці зареєстрували в Україні 48 871 кримінальне провадження за статтею "Шахрайство". Це на 25% менше, ніж у 2024-му, коли було відкрито майже 65 тисяч справ. Загалом показники фактично повернулися до рівня 2016 року.

Хто в лідерах антирейтингу

Одеська область увійшла до п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю шахрайських проваджень. Тут за рік відкрили 2 947 справ, що поставило регіон на четверте місце по Україні.

Лідером антирейтингу залишається Київ — 6 825 проваджень. Далі йдуть Дніпропетровська область із 4 844 справами та Харківська — з 3 677. Одещина поступилася лише цим трьом регіонам.

Загалом по країні, згідно з інформацією аналітичного сервісу, тенденція позитивна. Другий рік поспіль кількість нових справ скорочується. Пік був у 2023 році — понад 82 тисячі проваджень, у середньому майже 7 тисяч щомісяця. У 2025-му цей показник зменшився приблизно до 4 тисяч справ на місяць.

Нагадаємо, в Ізмаїльському районі інтернет-шахрай продавав неіснуючі дрова. Також ми писали, що в Одесі викрили шахрайську схему із заволодінням квартирою померлої жінки.