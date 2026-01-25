Смертность в Одесской области в прошлом году в 2,6 раза превысила рождаемость

Роженица в родильном доме. Фото иллюстративное: УНИАН

В прошлом году в Одесской области зафиксировали почти в три раза больше смертей, чем рождений. Регион вошел в список областей с наихудшими демографическими показателями.

Такие данные обнародовал аналитический сервис "Опендатабот" со ссылкой на статистику Министерства юстиции Украины.

Демографическая ситуация в Одесской области

Аналитики отмечают, что демографическая ситуация в Украине остается сложной из-за войны, миграции населения и экономической нестабильности. Так в 2025 году в Одесской области родились 11 956 детей, тогда как умерли 31 267 человек. Это означает, что смертность превысила рождаемость в 2,6 раза.

В целом по Украине в прошлом году зарегистрировали 168 778 новорожденных и 485 296 смертей. В среднем смертность в стране почти в три раза выше рождаемости.

Где положительная динамика

Одесская область не входит в регионы, где наблюдается рост рождаемости. Зато положительную динамику зафиксировали только в двух областях:

во Львовской, рождаемость выросла на 1,5% (на 230 детей больше),

в Волынской — на 0,6% (на 44 младенца больше).

Где худшие показатели

Худшие показатели по снижению рождаемости зафиксировали в прифронтовых регионах. В Херсонской области она упала на 16%, в Запорожской — на 11%. На 9% меньше детей родилось в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Черновицкой областях.

Что касается смертности, больше всего летальных случаев зафиксировали в Днепропетровской области — 52 559, в Киеве — 36 296 и на Харьковщине — 34 670.

