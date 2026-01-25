Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесчина среди регионов с наихудшей демографией — показатели

Одесчина среди регионов с наихудшей демографией — показатели

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 11:20
Смертность в Одесской области в прошлом году в 2,6 раза превысила рождаемость
Роженица в родильном доме. Фото иллюстративное: УНИАН

В прошлом году в Одесской области зафиксировали почти в три раза больше смертей, чем рождений. Регион вошел в список областей с наихудшими демографическими показателями.

Такие данные обнародовал аналитический сервис "Опендатабот" со ссылкой на статистику Министерства юстиции Украины.

Реклама
Читайте также:
None - фото 1
Данные по демографической ситуации в Украине. Фото: скриншот с opendatabot

Демографическая ситуация в Одесской области

Аналитики отмечают, что демографическая ситуация в Украине остается сложной из-за войны, миграции населения и экономической нестабильности. Так в 2025 году в Одесской области родились 11 956 детей, тогда как умерли 31 267 человек. Это означает, что смертность превысила рождаемость в 2,6 раза.

В целом по Украине в прошлом году зарегистрировали 168 778 новорожденных и 485 296 смертей. В среднем смертность в стране почти в три раза выше рождаемости.

Где положительная динамика

Одесская область не входит в регионы, где наблюдается рост рождаемости. Зато положительную динамику зафиксировали только в двух областях:

  • во Львовской, рождаемость выросла на 1,5% (на 230 детей больше),
  • в Волынской — на 0,6% (на 44 младенца больше).

Где худшие показатели

Худшие показатели по снижению рождаемости зафиксировали в прифронтовых регионах. В Херсонской области она упала на 16%, в Запорожской — на 11%. На 9% меньше детей родилось в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Черновицкой областях.

Что касается смертности, больше всего летальных случаев зафиксировали в Днепропетровской области — 52 559, в Киеве — 36 296 и на Харьковщине — 34 670.

Напомним, в Киеве от переутомления умерли слесари. Также мы писали, что в Одессе водитель сбил женщину возле дома.

Одесса рождение смерть Одесская область Новости Одессы роды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации