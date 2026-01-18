Смертельное ДТП в Хаджибейском районе Одессы

Полицейская заполняет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одессе произошло смертельное ДТП в межквартальном проезде. Пожилая женщина попала под колеса автомобиля, когда водитель двигался задним ходом.

Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Автомобиль, который наехал на женщину. Фото: Нацполиция

Авария в Одессе

По их информации, авария произошла днем 18 января на улице Ивана и Юрия Лип. По предварительным данным полиции, 54-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito сдавал назад и не заметил 79-летнюю женщину.

В результате наезда пешеход получила тяжелые травмы. Медики, прибывшие на вызов, уже не смогли спасти ей жизнь - женщина скончалась на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии и готовят материалы для внесения информации в Единый реестр досудебных расследований. Водителя также проверят на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Правила движения задним ходом

Полиция напоминает водителям о важности внимательности при движении задним ходом. Перед маневром нужно убедиться, что сзади нет людей или препятствий, пользоваться зеркалами и камерами, а при необходимости — просить помощи.

Особенно осторожными следует быть во дворах, на парковках и вблизи пешеходных зон. В таких местах следует двигаться медленно и быть готовыми мгновенно остановиться.

Пешеходов призывают не подходить близко к маневрирующим автомобилям, не пользоваться телефоном во время движения и носить светоотражающие элементы в темное время суток.

Напомним, смертельная авария произошла на трассе Одесса-Рени между Шабо и Сергеевкой. Также мы писали, что пьяный водитель без прав покалечил четырех человек в Одесской области.