Смертельное ДТП в Хаджибейском районе Одессы

Смертельная авария в Одессе — водитель сбил женщину возле дома
В Одессе произошло смертельное ДТП в межквартальном проезде. Пожилая женщина попала под колеса автомобиля, когда водитель двигался задним ходом.
Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Авария в Одессе
По их информации, авария произошла днем 18 января на улице Ивана и Юрия Лип. По предварительным данным полиции, 54-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito сдавал назад и не заметил 79-летнюю женщину.
В результате наезда пешеход получила тяжелые травмы. Медики, прибывшие на вызов, уже не смогли спасти ей жизнь - женщина скончалась на месте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии и готовят материалы для внесения информации в Единый реестр досудебных расследований. Водителя также проверят на состояние алкогольного или наркотического опьянения.
Правила движения задним ходом
Полиция напоминает водителям о важности внимательности при движении задним ходом. Перед маневром нужно убедиться, что сзади нет людей или препятствий, пользоваться зеркалами и камерами, а при необходимости — просить помощи.
Особенно осторожными следует быть во дворах, на парковках и вблизи пешеходных зон. В таких местах следует двигаться медленно и быть готовыми мгновенно остановиться.
Пешеходов призывают не подходить близко к маневрирующим автомобилям, не пользоваться телефоном во время движения и носить светоотражающие элементы в темное время суток.
