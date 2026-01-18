Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Смертельна аварія в Одесі — водій збив жінку біля будинку

Смертельна аварія в Одесі — водій збив жінку біля будинку

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 14:29
Смертельна ДТП у Хаджибейському районі Одеси
Поліцейська заповнює протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі сталася смертельна ДТП у міжквартальному проїзді. Літня жінка потрапила під колеса автомобіля, коли водій рухався заднім ходом.

Про це у неділю, 18 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:
Машина на якій скоїли ДТП
Автівка, яка наїхала на жінку. Фото: Нацполіція

Аварія в Одесі

За їхньою інформацією, аварія сталася вдень 18 січня на вулиці Івана та Юрія Лип. За попередніми даними поліції, 54-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Vito здавав назад і не помітив 79-річну жінку.

Внаслідок наїзду пішохідка отримала важкі травми. Медики, які прибули на виклик, уже не змогли врятувати їй життя — жінка померла на місці.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії та готують матеріали для внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Водія також перевірять на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Правила руху заднім ходом

Поліція нагадує водіям про важливість уважності під час руху заднім ходом. Перед маневром потрібно переконатися, що позаду немає людей або перешкод, користуватися дзеркалами та камерами, а за потреби — просити допомоги.

Особливо обережними слід бути у дворах, на парковках і поблизу пішохідних зон. У таких місцях варто рухатися повільно й бути готовими миттєво зупинитися.

Пішоходів закликають не підходити близько до автомобілів, що маневрують, не користуватися телефоном під час руху та носити світловідбивні елементи в темну пору доби.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася на трасі Одеса-Рені між Шабо та Сергіївкою. Також ми писали, що п’яний водій без прав покалічив чотирьох людей на Одещині.

ДТП Одеса смерть аварія Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації