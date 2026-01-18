Смертельна ДТП у Хаджибейському районі Одеси

Поліцейська заповнює протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі сталася смертельна ДТП у міжквартальному проїзді. Літня жінка потрапила під колеса автомобіля, коли водій рухався заднім ходом.

Про це у неділю, 18 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Автівка, яка наїхала на жінку. Фото: Нацполіція

Аварія в Одесі

За їхньою інформацією, аварія сталася вдень 18 січня на вулиці Івана та Юрія Лип. За попередніми даними поліції, 54-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Vito здавав назад і не помітив 79-річну жінку.

Внаслідок наїзду пішохідка отримала важкі травми. Медики, які прибули на виклик, уже не змогли врятувати їй життя — жінка померла на місці.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії та готують матеріали для внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Водія також перевірять на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Правила руху заднім ходом

Поліція нагадує водіям про важливість уважності під час руху заднім ходом. Перед маневром потрібно переконатися, що позаду немає людей або перешкод, користуватися дзеркалами та камерами, а за потреби — просити допомоги.

Особливо обережними слід бути у дворах, на парковках і поблизу пішохідних зон. У таких місцях варто рухатися повільно й бути готовими миттєво зупинитися.

Пішоходів закликають не підходити близько до автомобілів, що маневрують, не користуватися телефоном під час руху та носити світловідбивні елементи в темну пору доби.

Нагадаємо, смертельна аварія сталася на трасі Одеса-Рені між Шабо та Сергіївкою. Також ми писали, що п’яний водій без прав покалічив чотирьох людей на Одещині.