Відео

Головна Одеса Фатальний обгін — під Одесою в ДТП загинув водій легковика

Фатальний обгін — під Одесою в ДТП загинув водій легковика

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 10:51
Смертельна ДТП під Одесою: Chevrolet зіткнувся з вантажівкою
Аварія на Одещині. Фото: Нацполіція

Смертельна аварія сталася на трасі Одеса-Рені між Шабо та Сергіївкою. Легковик виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

ДТП на Одещині
На Одещині зіткнулась вантажівка і легковик. Фото: Нацполіція

Аварія на Одещині

За даними поліції ДТП трапилася у Білгород-Дністровському районі Одеської області. 55-річний водій автомобіля Chevrolet виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажівкою Iveco, за кермом якої був 35-річний чоловік. Удар був настільки сильним, що водій легковика загинув на місці події.

Кермувальник вантажівки не постраждав. Перевірка показала, що він був тверезий.

Поліція з’ясовує обставини ДТП

На місці аварії працювали слідчі та патрульні. Вони оглянули дорогу, транспортні засоби та зібрали докази. Правоохоронці встановлюють точні причини ДТП. 

Поліція вкотре закликає водіїв бути уважними, дотримуватися правил і не ризикувати під час обгону.

Нагадаємо, на Львівщині пасажирський автобус сполучення "Відень — Київ" потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Також ми писали, що на Одещині п'яний водій травмував чотирьох пасажирів.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
