Україна
Роковой обгон — под Одессой в ДТП погиб водитель легковушки

Роковой обгон — под Одессой в ДТП погиб водитель легковушки

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 10:51
Смертельное ДТП под Одессой: Chevrolet столкнулся с грузовиком
Авария в Одесской области. Фото: Нацполиция

Смертельная авария произошла на трассе Одесса-Рени между Шабо и Сергеевкой. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:
ДТП на Одещині
В Одесской области столкнулись грузовик и легковушка. Фото: Нацполиция

Авария в Одесской области

По данным полиции ДТП произошло в Белгород-Днестровском районе Одесской области. 55-летний водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Iveco, за рулем которого был 35-летний мужчина. Удар был настолько сильным, что водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Водитель грузовика не пострадал. Проверка показала, что он был трезв.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП

На месте аварии работали следователи и патрульные. Они осмотрели дорогу, транспортные средства и собрали доказательства. Правоохранители устанавливают точные причины ДТП.

Полиция в очередной раз призывает водителей быть внимательными, соблюдать правила и не рисковать во время обгона.

Напомним, на Львовщине пассажирский автобус сообщения "Вена - Киев" попал в дорожно-транспортное происшествие. Также мы писали, что в Одесской области пьяный водитель травмировал четырех пассажиров.

ДТП Одесса смерть авария Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
