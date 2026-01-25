Смертність на Одещині торік у 2,6 раза перевищила народжуваність

Одещина серед регіонів із найгіршою демографією — які показники
Торік в Одеській області зафіксували майже утричі більше смертей, ніж народжень. Регіон увійшов до списку областей із найгіршими демографічними показниками.
Такі дані оприлюднив аналітичний сервіс "Опендатабот" з посиланням на статистику Міністерства юстиції України.
Демографічна ситуація на Одещині
Аналітики зазначають, що демографічна ситуація в Україні залишається складною через війну, міграцію населення та економічну нестабільність. Так у 2025 році на Одещині народилися 11 956 дітей, тоді як померли 31 267 людей. Це означає, що смертність перевищила народжуваність у 2,6 раза.
Загалом по Україні минулого року зареєстрували 168 778 новонароджених і 485 296 смертей. У середньому смертність у країні майже втричі вища за народжуваність.
Де позитивна динаміка
Одещина не входить до регіонів, де спостерігається зростання народжуваності. Натомість позитивну динаміку зафіксували лише у двох областях:
- у Львівській, народжуваність зросла на 1,5% (на 230 дітей більше),
- у Волинській — на 0,6% (на 44 немовляти більше).
Де найгірші показники
Найгірші показники зі зниження народжуваності зафіксували у прифронтових регіонах. У Херсонській області вона впала на 16%, у Запорізькій — на 11%. На 9% менше дітей народилося у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Чернівецькій областях.
Щодо смертності, найбільше летальних випадків зафіксували у Дніпропетровській області — 52 559, у Києві — 36 296 та на Харківщині — 34 670.
