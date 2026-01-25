Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одещина серед регіонів із найгіршою демографією — які показники

Одещина серед регіонів із найгіршою демографією — які показники

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 11:20
Смертність на Одещині торік у 2,6 раза перевищила народжуваність
Породілля в пологовому будинку. Фото ілюстративне: УНІАН

Торік в Одеській області зафіксували майже утричі більше смертей, ніж народжень. Регіон увійшов до списку областей із найгіршими демографічними показниками.

Такі дані оприлюднив аналітичний сервіс "Опендатабот" з посиланням на статистику Міністерства юстиції України.

Реклама
Читайте також:
None - фото 1
Дані по демографічній ситуації в Україні. Фото: скриншот з opendatabot

Демографічна ситуація на Одещині

Аналітики зазначають, що демографічна ситуація в Україні залишається складною через війну, міграцію населення та економічну нестабільність. Так у 2025 році на Одещині народилися 11 956 дітей, тоді як померли 31 267 людей. Це означає, що смертність перевищила народжуваність у 2,6 раза.

Загалом по Україні минулого року зареєстрували 168 778 новонароджених і 485 296 смертей. У середньому смертність у країні майже втричі вища за народжуваність.

Де позитивна динаміка

Одещина не входить до регіонів, де спостерігається зростання народжуваності. Натомість позитивну динаміку зафіксували лише у двох областях:

  • у Львівській, народжуваність зросла на 1,5% (на 230 дітей більше),
  •  у Волинській — на 0,6% (на 44 немовляти більше).

Де найгірші показники

Найгірші показники зі зниження народжуваності зафіксували у прифронтових регіонах. У Херсонській області вона впала на 16%, у Запорізькій — на 11%. На 9% менше дітей народилося у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Чернівецькій областях.

Щодо смертності, найбільше летальних випадків зафіксували у Дніпропетровській області — 52 559, у Києві — 36 296 та на Харківщині — 34 670. 

Нагадаємо, у Києві від перевтоми померли слюсарі. Також ми писали, що в Одесі водій збив жінку біля будинку.

Одеса народження смерть Одеська область Новини Одеси пологи
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації