Смертність на Одещині торік у 2,6 раза перевищила народжуваність

Торік в Одеській області зафіксували майже утричі більше смертей, ніж народжень. Регіон увійшов до списку областей із найгіршими демографічними показниками.

Такі дані оприлюднив аналітичний сервіс "Опендатабот" з посиланням на статистику Міністерства юстиції України.

Демографічна ситуація на Одещині

Аналітики зазначають, що демографічна ситуація в Україні залишається складною через війну, міграцію населення та економічну нестабільність. Так у 2025 році на Одещині народилися 11 956 дітей, тоді як померли 31 267 людей. Це означає, що смертність перевищила народжуваність у 2,6 раза.

Загалом по Україні минулого року зареєстрували 168 778 новонароджених і 485 296 смертей. У середньому смертність у країні майже втричі вища за народжуваність.

Де позитивна динаміка

Одещина не входить до регіонів, де спостерігається зростання народжуваності. Натомість позитивну динаміку зафіксували лише у двох областях:

у Львівській, народжуваність зросла на 1,5% (на 230 дітей більше),

у Волинській — на 0,6% (на 44 немовляти більше).

Де найгірші показники

Найгірші показники зі зниження народжуваності зафіксували у прифронтових регіонах. У Херсонській області вона впала на 16%, у Запорізькій — на 11%. На 9% менше дітей народилося у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Чернівецькій областях.

Щодо смертності, найбільше летальних випадків зафіксували у Дніпропетровській області — 52 559, у Києві — 36 296 та на Харківщині — 34 670.

