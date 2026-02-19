Видео
Главная Одесса Одесчина стала одним из лидеров импорта автомобилей премиум-класса

Одесчина стала одним из лидеров импорта автомобилей премиум-класса

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 17:56
Дорогие авто в Одессе: что покупали горожане в 2025 году
Автомобиль Rolls-Royce Spectre. Фото иллюстративное: luxurycars.ukraine

Не только в Киеве, но и в Одесской области авто класса люкс продолжают появляться на дорогах. По данным мониторинга, в регионе в прошлом году зарегистрировали десятки премиальных автомобилей. Это свидетельствует, что даже в сложные времена часть жителей покупает дорогие машины.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на аналитический сервис "Опендатабот".

Дорогие машины в Одессе

По данным мониторов, в Одесской области зарегистрировали 49 дорогих автомобилей. Они подпадают под так называемый "luxury tax" — транспортные средства стоимостью более 3,2 млн грн и возрастом до пяти лет. Это почти 10% от всех премиальных авто, ввезенных в Украину за год.

Отметим, что в 2025 году в Одессе в публичных сообщениях и соцсетях не раз появлялись упоминания о дорогих авто. В частности, в начале года в городе замечали электрический Rolls-Royce Spectre, а летом — Lamborghini Urus в тюнинге Mansory. В конце года в Одессе также фиксировали Lamborghini Huracan EVO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каких марок авто больше всего

По данным аналитики, всего в Украину было импортировано 504 таких автомобиля, что является наименьшим показателем за последние годы, но цены на роскошные авто не потеряли привлекательности для владельцев. К тому же доля электромобилей в премиальном сегменте превысила 60%, что показывает рост интереса к электрическим моделям среди дорогих авто.

Больше всего среди дорогих авто — модели Porsche и Mercedes-Benz, которые составили почти 90% премиального парка. Porsche Taycan доминировал, чтобы обеспечить наибольший объем импорта среди всех люксовых моделей в 2025 году, а Mercedes-Benz S-класс и G-серии традиционно остаются популярными на дорогах региона.

Напомним, в Одессе дорожает жилье на вторичном рынке, несмотря на войну и сдержанный спрос. За полгода цены выросли почти на 10%, а за год еще больше. По состоянию на середину февраля 2026 года средняя цена однокомнатной квартиры в Одессе составляет около 47 500 долларов.

Также мы писали, что в прошлом году украинские компании накопили рекордное количество долгов перед работниками, и значительная часть дел до сих пор не закрыта. Количество производств выросло по всей стране, но отдельные регионы вырвались в антирейтинг. Среди них, в частности, и Одесская область.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
