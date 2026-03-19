В Одессе асфальт сошел со снегом: состояние дорог в городе
Состояние дорог в Одессе — тема, которая регулярно вызывает обсуждение среди горожан. Особенно остро этот вопрос встает после зимы, когда из-за перепадов температур, снега и гололеда дорожное покрытие получает значительные повреждения. Ямы, трещины и неровности затрудняют передвижение как для водителей, так и для пешеходов. Водители вынуждены быть внимательнее на дорогах, а пассажиры — испытывать дискомфорт во время поездок.
Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они оценивают состояние дорог в городе.
Дороги в Одессе
Часть горожан откровенно говорит о плохом состоянии дорожного покрытия. Люди отмечают, что после зимы ситуация значительно ухудшается, а количество ям только растет. Такие условия затрудняют передвижение по городу и создают дополнительные неудобства для водителей.
"Плохие дороги, больше ям стало и каких-то ухабин таких. Это после зимы. Была зима такая холодная, заморозки были. Заметили за Одессой, когда ехали по трассе Одесса-Киев. Это будут делать, я думаю", — говорит Таисия.
Другие горожане также обращают внимание на проблемные участки, хотя не все могут оценить ситуацию в полной мере. Те, кто передвигается пешком, меньше сталкиваются с проблемами дорожного покрытия, но все же замечают их влияние на движение транспорта.
"Мягко говоря, не очень на некоторых участках. Я в основном передвигаюсь пешим ходом. Но я могу сказать, что плохое состояние дорог на некоторых частях может замедлять транспорт", — говорит Владислав.
Некоторые одесситы оценивают состояние дорог через собственный опыт поездок в транспорте. Даже короткие маршруты могут оставлять негативные впечатления, если дорожное покрытие неровное.
"Не знаю, но я сегодня ехала, из поселка Котовского и меня все время подбрасывало из-за ям. Я на такси ехала, просто было некомфортно", — делится Алена.
Асвальт сошел
Вместе с тем некоторые отмечают, что ситуация отличается в зависимости от участков и районов. В самом городе состояние дорог может быть лучше, чем на трассах за его пределами. Водители, которые часто выезжают в область, замечают значительную разницу в качестве покрытия.
"В самой Одессе нормально, а на трассе — не очень хорошее состояние дорог", — говорит Любовь Николаевна.
Многие горожане связывают ухудшение состояния дорог именно с зимним периодом. Из-за погодных условий асфальт разрушается, и на дорогах появляются многочисленные ямы. Особенно проблемными становятся отдельные улицы, где ситуация требует срочного ремонта.
"Асфальт сошел вместе со снегом, есть такие места. У нас, как всегда, после зимы не очень хорошие дороги. Вот я по Хаджибеевской дороге езжу — там очень плохая дорога", — говорит Татьяна.
Состояние дорог в городе остается проблемным, особенно после зимнего периода. Большинство горожан отмечает наличие ям и поврежденного асфальта, это влияет на комфорт и безопасность передвижения. В то же время люди надеются на ремонтные работы с наступлением тепла. Ведь качественные дороги — это не только удобство, но и важная составляющая безопасности для всех участников движения.
Ранее мы писали, что, состояние трассы Одесса-Киев этой зимой резко ухудшилось и стало опасным для водителей. Из-за ям и разрушенного асфальта люди массово жалуются на поврежденные авто, а движение местами фактически останавливается.
А также, о том, что в Одессе начались дорожные работы сразу на нескольких улицах города. Поэтому движение транспорта на отдельных участках может быть затруднено. Коммунальные службы ремонтируют покрытие и проводят другие работы на дорогах. Водителей просят заранее планировать маршруты.
Читайте Новини.LIVE!