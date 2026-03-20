В Одессе сегодня будет в пробках: начат ремонт дорог

В Одессе сегодня, 20 марта, массово ремонтируют дороги и тротуары. Работы одновременно продолжаются сразу на нескольких улицах города. Из-за этого возможны осложнения движения и пробки. Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Ремонт дорог

Сегодня, 20 марта коммунальное предприятие "Городские дороги" проводит ремонт дорожного и тротуарного покрытия в разных районах Одессы. Из-за работ движение транспорта на отдельных участках может быть затруднено. Водителям советуют заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок.

Ремонтные работы продолжаются по следующим адресам:

бульвар Французский (от ул. Гуленко-Гулого до переулка Удельного)

ул. Святослава Караванского

Богдана Хмельницкого (от переулка Прохоровского до ул. Мясоедовской)

ул. Судостроительная (от проспекта Адмиральского до ул. Ивана Франко)

Ивана Франко (от ул. Судостроительной до сквера Героев Обороны Одессы)

ул. Сквер Героев Обороны Одессы (от ул. Ивана Франко до Фонтанской дороги)

Наливная (от ул. Гефта до ул. Балтской дороги)

Коммунальщики просят водителей и пешеходов быть осторожными на этих участках и соблюдать правила дорожного движения.

Планы ремонта

В 2026 году в Одессе готовятся к масштабному обновлению дорог и тротуаров. На это выделено более 324 млн грн: 74,3 млн грн запланировано на капитальный ремонт, а 250 млн грн — на текущие работы. Дорожники планируют восстановить более 156 тысяч квадратных метров покрытия, охватив как центральные, так и районные улицы города.

Основной этап работ начался в марте и продлится до июля 2026 года. Специалисты составили дефектные акты и сметы, закупки проводили через прозрачные тендеры, а подрядчики выбраны по опыту и имеющейся техникой. Работы будут включать не только асфальтирование, но и восстановление тротуаров, чтобы улучшить безопасность и комфорт для пешеходов.

