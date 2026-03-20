В Одессе сегодня будет в пробках: начат ремонт дорог

В Одессе сегодня будут пробки: начат ремонт дорог

Дата публикации 20 марта 2026 10:05
Коммунальщики проводят ремонт. Фото иллюстративное:

В Одессе сегодня, 20 марта, массово ремонтируют дороги и тротуары. Работы одновременно продолжаются сразу на нескольких улицах города. Из-за этого возможны осложнения движения и пробки. Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Ремонт дорог

Сегодня, 20 марта коммунальное предприятие "Городские дороги" проводит ремонт дорожного и тротуарного покрытия в разных районах Одессы. Из-за работ движение транспорта на отдельных участках может быть затруднено. Водителям советуют заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок.

Ремонтные работы продолжаются по следующим адресам:

  • бульвар Французский (от ул. Гуленко-Гулого до переулка Удельного)
  • ул. Святослава Караванского
  • Богдана Хмельницкого (от переулка Прохоровского до ул. Мясоедовской)
  • ул. Судостроительная (от проспекта Адмиральского до ул. Ивана Франко)
  • Ивана Франко (от ул. Судостроительной до сквера Героев Обороны Одессы)
  • ул. Сквер Героев Обороны Одессы (от ул. Ивана Франко до Фонтанской дороги)
  • Наливная (от ул. Гефта до ул. Балтской дороги)

Коммунальщики просят водителей и пешеходов быть осторожными на этих участках и соблюдать правила дорожного движения.

Планы ремонта

В 2026 году в Одессе готовятся к масштабному обновлению дорог и тротуаров. На это выделено более 324 млн грн: 74,3 млн грн запланировано на капитальный ремонт, а 250 млн грн — на текущие работы. Дорожники планируют восстановить более 156 тысяч квадратных метров покрытия, охватив как центральные, так и районные улицы города.

Основной этап работ начался в марте и продлится до июля 2026 года. Специалисты составили дефектные акты и сметы, закупки проводили через прозрачные тендеры, а подрядчики выбраны по опыту и имеющейся техникой. Работы будут включать не только асфальтирование, но и восстановление тротуаров, чтобы улучшить безопасность и комфорт для пешеходов.

Напомним, журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они оценивают состояние дорог в городе. Часть горожан откровенно говорит о плохом состоянии дорожного покрытия. Люди отмечают, что после зимы ситуация значительно ухудшается, а количество ям только растет. Такие условия затрудняют передвижение по городу и создают дополнительные неудобства для водителей.

Также мы писали о том, что с 1 апреля в Одессе снова начнут курсировать трамваи и троллейбусы. Пока что маршруты будут сокращены, а количество единиц ограничено. Запуск зависит от ремонта контактной сети и стабильности электроснабжения. Это первый этап возвращения электротранспорта после длительного простоя.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
