В Одессе сегодня будет в пробках: начат ремонт дорог

В Одессе сегодня будут пробки: начат ремонт дорог
В Одессе сегодня, 20 марта, массово ремонтируют дороги и тротуары. Работы одновременно продолжаются сразу на нескольких улицах города. Из-за этого возможны осложнения движения и пробки. Водителей и пешеходов просят быть внимательными.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.
Ремонт дорог
Сегодня, 20 марта коммунальное предприятие "Городские дороги" проводит ремонт дорожного и тротуарного покрытия в разных районах Одессы. Из-за работ движение транспорта на отдельных участках может быть затруднено. Водителям советуют заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок.
Ремонтные работы продолжаются по следующим адресам:
- бульвар Французский (от ул. Гуленко-Гулого до переулка Удельного)
- ул. Святослава Караванского
- Богдана Хмельницкого (от переулка Прохоровского до ул. Мясоедовской)
- ул. Судостроительная (от проспекта Адмиральского до ул. Ивана Франко)
- Ивана Франко (от ул. Судостроительной до сквера Героев Обороны Одессы)
- ул. Сквер Героев Обороны Одессы (от ул. Ивана Франко до Фонтанской дороги)
- Наливная (от ул. Гефта до ул. Балтской дороги)
Коммунальщики просят водителей и пешеходов быть осторожными на этих участках и соблюдать правила дорожного движения.
Планы ремонта
В 2026 году в Одессе готовятся к масштабному обновлению дорог и тротуаров. На это выделено более 324 млн грн: 74,3 млн грн запланировано на капитальный ремонт, а 250 млн грн — на текущие работы. Дорожники планируют восстановить более 156 тысяч квадратных метров покрытия, охватив как центральные, так и районные улицы города.
Основной этап работ начался в марте и продлится до июля 2026 года. Специалисты составили дефектные акты и сметы, закупки проводили через прозрачные тендеры, а подрядчики выбраны по опыту и имеющейся техникой. Работы будут включать не только асфальтирование, но и восстановление тротуаров, чтобы улучшить безопасность и комфорт для пешеходов.
