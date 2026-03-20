В Одесі сьогодні буде у заторах: розпочато ремонт доріг

В Одесі сьогодні, 20 березня, масово ремонтують дороги та тротуари. Роботи одночасно тривають одразу на кількох вулицях міста. Через це можливі ускладнення руху та затори. Водіїв і пішоходів просять бути уважними.

Ремонт доріг

Сьогодні, 20 березня комунальне підприємство "Міські дороги" проводить ремонт дорожнього та тротуарного покриття в різних районах Одеси. Через роботи рух транспорту на окремих ділянках може бути ускладнений. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути заторів.

Ремонтні роботи тривають за такими адресами:

бульвар Французький (від вул. Гуленка-Гулого до провулка Удільного)

вул. Святослава Караванського

вул. Богдана Хмельницького (від провулка Прохорівського до вул. М’ясоїдівської)

вул. Суднобудівна (від проспекту Адміральського до вул. Івана Франка)

вул. Івана Франка (від вул. Суднобудівної до скверу Героїв Оборони Одеси)

вул. Сквер Героїв Оборони Одеси (від вул. Івана Франка до Фонтанської дороги)

вул. Наливна (від вул. Гефта до вул. Балтської дороги)

Комунальники просять водіїв і пішоходів бути обережними на цих ділянках та дотримуватися правил дорожнього руху.

Плани ремонту

У 2026 році в Одесі готуються до масштабного оновлення доріг та тротуарів. На це виділено понад 324 млн грн: 74,3 млн грн заплановано на капітальний ремонт, а 250 млн грн — на поточні роботи. Дорожники планують відновити понад 156 тисяч квадратних метрів покриття, охопивши як центральні, так і районні вулиці міста.

Основний етап робіт розпочався у березні і триватиме до липня 2026 року. Фахівці склали дефектні акти та кошториси, закупівлі проводили через прозорі тендери, а підрядники обрані за досвідом і наявною технікою. Роботи включатимуть не лише асфальтування, а й відновлення тротуарів, щоб покращити безпеку та комфорт для пішоходів.

