В Одесі сьогодні буде у заторах: розпочато ремонт доріг

В Одесі сьогодні будуть затори: розпочато ремонт доріг
В Одесі сьогодні, 20 березня, масово ремонтують дороги та тротуари. Роботи одночасно тривають одразу на кількох вулицях міста. Через це можливі ускладнення руху та затори. Водіїв і пішоходів просять бути уважними.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.
Ремонт доріг
Сьогодні, 20 березня комунальне підприємство "Міські дороги" проводить ремонт дорожнього та тротуарного покриття в різних районах Одеси. Через роботи рух транспорту на окремих ділянках може бути ускладнений. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути заторів.
Ремонтні роботи тривають за такими адресами:
- бульвар Французький (від вул. Гуленка-Гулого до провулка Удільного)
- вул. Святослава Караванського
- вул. Богдана Хмельницького (від провулка Прохорівського до вул. М’ясоїдівської)
- вул. Суднобудівна (від проспекту Адміральського до вул. Івана Франка)
- вул. Івана Франка (від вул. Суднобудівної до скверу Героїв Оборони Одеси)
- вул. Сквер Героїв Оборони Одеси (від вул. Івана Франка до Фонтанської дороги)
- вул. Наливна (від вул. Гефта до вул. Балтської дороги)
Комунальники просять водіїв і пішоходів бути обережними на цих ділянках та дотримуватися правил дорожнього руху.
Плани ремонту
У 2026 році в Одесі готуються до масштабного оновлення доріг та тротуарів. На це виділено понад 324 млн грн: 74,3 млн грн заплановано на капітальний ремонт, а 250 млн грн — на поточні роботи. Дорожники планують відновити понад 156 тисяч квадратних метрів покриття, охопивши як центральні, так і районні вулиці міста.
Основний етап робіт розпочався у березні і триватиме до липня 2026 року. Фахівці склали дефектні акти та кошториси, закупівлі проводили через прозорі тендери, а підрядники обрані за досвідом і наявною технікою. Роботи включатимуть не лише асфальтування, а й відновлення тротуарів, щоб покращити безпеку та комфорт для пішоходів.
Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони оцінюють стан доріг у місті. Частина містян відверто говорить про поганий стан дорожнього покриття. Люди зазначають, що після зими ситуація значно погіршується, а кількість ям лише зростає. Такі умови ускладнюють пересування містом і створюють додаткові незручності для водіїв.
Також ми писали про те, що з 1 квітня в Одесі знову почнуть курсувати трамваї та тролейбуси. Поки що маршрути будуть скорочені, а кількість одиниць обмежена. Запуск залежить від ремонту контактної мережі та стабільності електропостачання. Це перший етап повернення електротранспорту після тривалого простою.
