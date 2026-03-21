На Одещині відновили 150 тисяч квадратів дорожнього покриття

Ремонт трас на Одещині.

В Одеській області з лютого відновили уже понад 150 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Найбільше робіт зараз виконують на трасі М-05 Київ — Одеса, яка після зими стала однією з найгірших у країні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Траса Київ — Одеса в приорітеті

Олексій Кулеба пояснив, що трасу М-05 визначили пріоритетною не лише через її стан. Ця дорога є важливою в логістиці країни. За словами міністра, ремонт тут йде окремим темпом і в більших обсягах, ніж на багатьох інших напрямках.

"Цього року тема відновлення доріг тут – одна з ключових. Траса М-05 Київ–Одеса після зими стала однією з найпроблемніших у країні, але водночас – критично важливою: це маршрут до портів, для військової логістики та гуманітарних перевезень", — написав Олексій Кулеба.

На цій трасі планують відновити понад 400 тисяч квадратних метрів покриття. Частину робіт уже виконали — йдеться вже про більш ніж 50 тисяч квадратних метрів. Паралельно ремонт йде ще на кількох важливих дорогах області, які ведуть до кордону, портів і великих транспортних вузлів.

Які ще траси відремонтують

За словами Кулеби, бригади зараз працюють на трасах М-14, М-15 у напрямку Рені, М-16 на Кишинів, а також на дорогах М-28, М-27, Р-72 і Р-55. На цих ділянках уже ліквідували десятки тисяч квадратних метрів пошкоджень.

"Із лютого в Одеській області відновлено понад 150 тис. м² дорожнього покриття. Щодня працюють близько 17 ремонтних бригад. Важливо, що цього року роботи по всій країні стартували раніше — у лютому, і темпи суттєво зросли", — повідомив міністр.

Він додав, що загалом по країні за січень-березень вже виконано 1 млн м² ремонту доріг. Це — найбільший обсяг за весь час повномасштабної війни.

Ремонт доріг в Одесі: що відомо

Нагадаємо, днями в Одесі розпочалися дорожні роботи одразу на кількох вулицях міста. Дорожники латами покриття на просп. Князя Володимира Великого, вул. Академіка Заболотного, вул. Олексія Вадатурського, Фонтанській дорозі, вул. Незалежності, Сегедській, Довгій та на Тираспольському шосе.

Окрім цього, 20 березня комунальне підприємство "Міські дороги" проводило ремонт за такими адресами: Французький бульвар, вул. Святослава Караванського, Богдана Хмельницького, Суднобудівна, Івана Франка, Сквер Героїв Оборони Одеси та на Наливній.