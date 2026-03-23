Миколаїв латає дороги ділянками: капітальний ремонт скасували

Ремонт доріг.

У 2026 році Миколаїв не планує капітального ремонту доріг. Місто витратить майже 45 млн грн на ямковий ремонт, який виконуватиме лише комунальне підприємство. Першочергово лататимуть магістралі, а пріоритет визначатимуть за скаргами мешканців та приписами поліції. Більшість вулиць отримають ремонт поступово протягом року.

Про це на запит журналістів Новини.LIVE повідомили в Миколаївській міській раді.

Ремонт доріг

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради підтвердив, що капітального та поточного ремонту доріг цього року не буде через відсутність фінансування. Тендери не проводилися, а сторонніх підрядників до робіт не залучали. Єдиний запланований вид робіт — ямковий ремонт.

"Ямковий ремонт виконується власними силами балансоутримувача міських доріг — КП ММР "ЕЛУ автодоріг", без залучення сторонніх підрядних організацій", — зазначили у Миколаївській міській раді.

Скільки коштів виділили

На ремонт місто виділило 44 859 369 гривень, що дозволить відремонтувати 22 028 м² покриття. Середня вартість ремонту одного квадратного метра становить 2036 грн 43 коп. Найбільші обсяги передбачені на головних магістралях:

Проспект Богоявленський: план 4000 м², виконано 600 м² за 900 тис. грн.

Проспект Центральний: план 1500 м², виконано 1000 м² за 1,5 млн грн.

Вулиця Космонавтів: план 1000 м², виконано 200 м² за 350 тис. грн.

Проспект Миру: план 1000 м², виконано 150 м² за 280 тис. грн.

Вулиця Погранична: план 800 м², виконано 100 м² за 185 тис. грн.

Херсонське шосе: план 550 м², роботи ще не починалися.

Решта понад 13 тис. м² лататимуть на інших вулицях міста поступово, залежно від наявного фінансування. Пріоритетність робіт коригується щомісяця на основі актів обстеження, приписів поліції та скарг жителів на "гарячу лінію" міської ради.

"Наразі, ямковий ремонт доріг вже розпочато, та за наявності достатнього фінансування, триватиме до початку зимового періоду", — йдеться у відповіді.

