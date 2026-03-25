Ремонт дорог в Одессе: в городе на некоторых улицах пробки
В Одессе продолжают ремонтировать дороги и тротуары. Сегодня работы запланировали сразу на нескольких улицах в разных районах города. Из-за этого возможны осложнения движения транспорта и неудобства для пешеходов. Водителям советуют заранее планировать маршруты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.
Ремонт дорог
Коммунальные службы проводят ремонт проезжей части, тротуаров и остановок общественного транспорта. Работы продолжаются по следующим адресам:
- просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)
- ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской)
- Тираспольское шоссе
- ул. Житомирская
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
- ул. Крановая
- ул. Дача Ковалевского
- ул. Жаботинского
- ул. Анатолия Бачинского
Из-за проведения работ на этих участках возможны пробки, частичные перекрытия и изменения в движении транспорта. Горожан просят учитывать это во время поездок и быть внимательными на дорогах.
Сколько денег выделили
На запрос Новини.LIVE в горсовете ответили, что в Одессе в 2026 году планируют масштабно обновить дороги и тротуары. Речь идет не только о ямочном ремонте, а о капитальных работах на десятках улиц во всех районах города. По данным городского управления дорожного хозяйства, в бюджете уже предусмотрели средства: 74,3 млн грн — на капитальный ремонт и 250 млн грн — на текущий. Всего планируют восстановить более 156 тысяч квадратных метров покрытия, а основной этап работ продлится с марта по июль 2026 года. Работы будут выполнять подрядчики, выбранные через открытые тендеры.
Как сообщали Новини.LIVE, с начала марта дорожные службы активизировали работы, сосредоточившись прежде всего на наиболее загруженных направлениях. Особое внимание уделяют трассам, которые имеют стратегическое значение как для области, так и для всей страны. Именно они обеспечивают основные транспортные потоки и логистику.
Также Новини.LIVE писали о том, что в 2026 году Николаев не планирует капитального ремонта дорог. Город потратит почти 45 млн грн на ямочный ремонт, который будет выполнять только коммунальное предприятие. В первую очередь будут латать магистрали.
