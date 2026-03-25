Ремонт дорог в Одессе: в городе на некоторых улицах пробки

Коммунальщик ремонтирует дорогу.

В Одессе продолжают ремонтировать дороги и тротуары. Сегодня работы запланировали сразу на нескольких улицах в разных районах города. Из-за этого возможны осложнения движения транспорта и неудобства для пешеходов. Водителям советуют заранее планировать маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Ремонт дорог

Коммунальные службы проводят ремонт проезжей части, тротуаров и остановок общественного транспорта. Работы продолжаются по следующим адресам:

просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)

ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской)

Тираспольское шоссе

ул. Житомирская

проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги

ул. Крановая

ул. Дача Ковалевского

ул. Жаботинского

ул. Анатолия Бачинского

Из-за проведения работ на этих участках возможны пробки, частичные перекрытия и изменения в движении транспорта. Горожан просят учитывать это во время поездок и быть внимательными на дорогах.

Сколько денег выделили

На запрос Новини.LIVE в горсовете ответили, что в Одессе в 2026 году планируют масштабно обновить дороги и тротуары. Речь идет не только о ямочном ремонте, а о капитальных работах на десятках улиц во всех районах города. По данным городского управления дорожного хозяйства, в бюджете уже предусмотрели средства: 74,3 млн грн — на капитальный ремонт и 250 млн грн — на текущий. Всего планируют восстановить более 156 тысяч квадратных метров покрытия, а основной этап работ продлится с марта по июль 2026 года. Работы будут выполнять подрядчики, выбранные через открытые тендеры.

Как сообщали Новини.LIVE, с начала марта дорожные службы активизировали работы, сосредоточившись прежде всего на наиболее загруженных направлениях. Особое внимание уделяют трассам, которые имеют стратегическое значение как для области, так и для всей страны. Именно они обеспечивают основные транспортные потоки и логистику.

