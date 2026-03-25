Одесский электротранспорт готовят к запуску: обкатка трамваев

Трамвай в Одессе.

В Одессе после длительного перерыва на маршруты снова выйдет электротранспорт. Однако перевозки пассажиров пока не возобновляют. Водителей призвали не мешать движению.

Об этом сообщили в Одесском городском совете, передает Новини.LIVE.

Возвращение электротранспорта

В КП "Одесгорэлектротранс" сообщили, что 26 и 27 марта в городе проведут обкатку трамвайных маршрутов. Это технический процесс проверки подвижного состава и инфраструктуры перед полноценным запуском. Во время обкатки трамваи будут курсировать по улицам, но без пассажиров.

Специалисты будут проверять исправность вагонов, состояние путей и готовность маршрутов к работе. Такие тестовые выезды нужны, чтобы избежать неисправностей при восстановлении регулярного движения. Водителей автотранспорта просят быть особенно внимательными. В городе напоминают не оставлять автомобили на трамвайных путях и не создавать препятствий для движения электротранспорта. Это важно для безопасного и быстрого проведения обкатки.

С 1 апреля в Одессе снова могут начать курсировать трамваи и троллейбусы после длительного простоя. Пока что запуск будет ограниченным: на линии выйдет меньше транспорта, а маршруты сократят. По предварительным данным, трамваи будут курсировать № 5, № 15 и № 28, а троллейбусы - № 3, № 8, № 9 и № 12. Перечень могут менять в зависимости от состояния инфраструктуры и ситуации с электроснабжением.

В "Одесгорэлектротрансе" объясняют, что стабильность движения напрямую зависит от электросетей и завершения ремонтов путей и контактной сети. Если возникнут перебои или работы затянутся, график могут корректировать. Перед запуском уже проверили техническое состояние транспорта и готовность работников. Выход на маршруты будет постепенным, чтобы город смог безопасно восстановить работу электротранспорта.

