Одесский электротранспорт готовят к запуску: обкатка трамваев

Одесский электротранспорт готовят к запуску: обкатка трамваев

Дата публикации 25 марта 2026 18:40
Трамвай в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе после длительного перерыва на маршруты снова выйдет электротранспорт. Однако перевозки пассажиров пока не возобновляют. Водителей призвали не мешать движению.

Об этом сообщили в Одесском городском совете, передает Новини.LIVE.

В КП "Одесгорэлектротранс" сообщили, что 26 и 27 марта в городе проведут обкатку трамвайных маршрутов. Это технический процесс проверки подвижного состава и инфраструктуры перед полноценным запуском. Во время обкатки трамваи будут курсировать по улицам, но без пассажиров.

Специалисты будут проверять исправность вагонов, состояние путей и готовность маршрутов к работе. Такие тестовые выезды нужны, чтобы избежать неисправностей при восстановлении регулярного движения. Водителей автотранспорта просят быть особенно внимательными. В городе напоминают не оставлять автомобили на трамвайных путях и не создавать препятствий для движения электротранспорта. Это важно для безопасного и быстрого проведения обкатки.

С 1 апреля в Одессе снова могут начать курсировать трамваи и троллейбусы после длительного простоя. Пока что запуск будет ограниченным: на линии выйдет меньше транспорта, а маршруты сократят. По предварительным данным, трамваи будут курсировать № 5, № 15 и № 28, а троллейбусы - № 3, № 8, № 9 и № 12. Перечень могут менять в зависимости от состояния инфраструктуры и ситуации с электроснабжением.

В "Одесгорэлектротрансе" объясняют, что стабильность движения напрямую зависит от электросетей и завершения ремонтов путей и контактной сети. Если возникнут перебои или работы затянутся, график могут корректировать. Перед запуском уже проверили техническое состояние транспорта и готовность работников. Выход на маршруты будет постепенным, чтобы город смог безопасно восстановить работу электротранспорта.

Как сообщали Новини.LIVE, что 25 марта в Одессе проводили ремонтные работы сразу на нескольких улицах в разных районах города. Из-за этого были возможны осложнения движения транспорта и неудобства для пешеходов. Водителям советовали заранее планировать маршруты.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским. Сейчас подготовительные работы уже проведены, однако реализацию откладывают из-за высокой стоимости.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
