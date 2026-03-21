В Одессе опубликовали расписание социальных автобусов на сегодня

Социальный автобус на дорогах Одессы.

В Одессе обнародовали расписание социальных автобусов на субботу, 21 марта. Они дублируют часть трамвайных и троллейбусных маршрутов. В воскресенье автобусы не будут курсировать из-за техосмотра.

Расписание движения социальных автобусов

На 21 марта в Одессе обнародовали такое расписание социальных маршрутов:

Маршрут С1 "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады"

Отправление от Железнодорожного вокзала: 06:30, 08:50, 13:00, 15:30, 17:50

Отправление от ул. 28-й бригады: 07:40, 10:00, 14:10, 16:40, 19:00

Маршрут С3 "ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная"

Отправление от ул. Святослава Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15

Маршрут С4 "ул. Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная"

Отправление от ул. Тираспольское шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00

Отправление от ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00

Маршрут №5 трамвайный "Аркадия — Железнодорожный вокзал"

Отправление от Аркадии: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Маршрут №10 трамвайный "Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал"

Отправление от ул. Ицхака Рабина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Маршрут №15 трамвайный "ст. Одесса-Товарная — пл. Тираспольская — Слободской рынок"

Отправление от ст. Одесса-Товарная: 06:57, 08:21, 10:45, 13:09, 14:33, 15:57, 17:21, 18:45

Отправление от Слободского рынка: 07:39, 09:03, 11:27, 13:51, 15:15, 16:39, 18:03

Маршрут №17 трамвайный "Куликово поле — 14 ст. Большого Фонтана"

Отправление от Куликова поля: 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45

Отправление от 14 ст. Большого Фонтана: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20

Маршрут №26 трамвайный "ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал"

Отправление от ул. Архитекторская: 07:00, 08:45, 10:20, 13:00, 16:00, 17:30

Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:50, 09:30, 11:05, 13:45, 16:40, 18:15

Маршрут №3 троллейбусный "ст. Застава І — Парк Шевченко"

Отправление от ст. Застава І: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30

Отправление от Парка Шевченко: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10

Маршрут №8 троллейбусный "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал"

Отправление от Суперфосфатного завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25

Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00

Маршрут №9 троллейбусный "ул. Инглези — ул. Ришельевская"

Отправление от ул. Инглези: 07:00, 08:40, 10:20, 13:20, 15:00, 16:50, 18:30

Отправление от ул. Ришельевской: 07:45, 09:30, 11:10, 14:10, 15:50, 17:40, 19:30

Маршрут №12 троллейбусный "ул. Архитекторская — ул. Святослава Рихтера"

Отправление от ул. Архитекторская: 07:15, 09:15, 11:15, 15:15, 17:15

Отправление от ул. Святослава Рихтера: 08:15, 10:15, 14:15, 16:15, 18:15

В воскресенье, 22 марта, эти автобусы на маршруты не выйдут. Для них запланирован технический осмотр, а водители будут иметь выходной.

Ситуация с электротранспортом в Одессе

Городской электротранспорт в Одессе остановился 13 декабря 2025 года после одной из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру региона. Из-за повреждения подстанций и дефицита электроэнергии контактные сети остались без питания, поэтому трамваи и троллейбусы не могут работать. Сейчас город поддерживает транспортное сообщение именно социальными автобусами, пока энергетики восстанавливают систему.

В приложении MISTO появился новый раздел "Движение транспорта", который обозначен как beta. В нем пользователи могут видеть транспорт на карте и проверять маршрут в реальном времени. Чтобы найти автобус, нужно открыть приложение, нажать кнопку "Движение транспорта", сверху выбрать вкладку "Маршруты", а затем выбрать нужное направление. После этого на карте появляется транспорт, и можно увидеть, где именно он сейчас движется.

Напомним, с 1 апреля в Одессе снова начнут курсировать трамваи и троллейбусы. Пока что маршруты будут сокращены, а количество единиц ограничено. Запуск зависит от ремонта контактной сети и стабильности электроснабжения.

Также мы писали, что если движение электротранспорта восстановят, тариф составит 15 гривен за поездку. В маршрутках цены остаются без изменений: 20 гривен в пределах города и 40 гривен до 6-го километра Овидиопольской дороги.