Обстрелы Одессы этой зимой: жертвы и масштаб разрушений

Зима 2025-2026 в Одессе прошла под почти непрерывными атаками российских оккупантов. Город не раз пережил массированные удары по энергетике, полную остановку электротранспорта, перебои с водой и теплом, а также несколько волн гололеда и сильных морозов.

Новини.LIVE в последний день февраля вспоминают, какой была зима в Одессе.

Удары в декабре

С первых дней декабря россияне начали почти ежедневно запускать ударные беспилотники по Одессе и области. Воздушные тревоги продолжались часами, атаки происходили как ночью, так и днем. Самый мощный удар на старте холодов произошел в ночь на 13 декабря 2025 года. Российские войска попали по объектам энергетической инфраструктуры. В результате значительная часть Одессы осталась без электроэнергии. Вместе со светом исчезла вода — насосные станции остановились. Часть котельных не работала, поэтому в домах остывали батареи. Именно после этой атаки полностью остановился электротранспорт: трамваи и троллейбусы не вышли на линию из-за повреждения тяговых подстанций. Движение не восстановили до сих пор.

Люди набирают воду. Фото: Новини.LIVE

Через несколько дней, 18-19 декабря, российские оккупанты снова атаковали энергетику и жилые массивы. Более 70 тысяч абонентов остались без света, около 80 тысяч — без тепла. А уже 24 декабря после смены ветра побережье Одессы накрыло растительное масло. Загрязнение произошло из-за обстрела РФ порта "Пивденный" и дошло до Одесского залива и городских пляжей. Отрада и Ланжерон оказались в масляной пленке.

Масло в Черном море. Фото: Новини.LIVE

Позже в ночь на 31 декабря россияне повторно ударили по энергообъектам, которые питали Приморский и Хаджибейский районы, и часть города встретила Новый год без стабильного света и отопления.

Удар по дому в Одессе в январе

Январь не принес спокойствия. Самой трагической стала ночь на 27-е число. Российские военные беспилотниками ударили по жилым кварталам Одессы. На улице Прохоровской в Хаджибейском районе дрон попал в четырехэтажный дом. Удар разрушил подъезд со второго по четвертый этаж, обвалились перекрытия, несколько квартир были полностью уничтожены. Люди оказались под завалами. Спасатели разбирали обломки часами, искали жильцов, которые не выходили на связь. Погибли четыре человека. Более 30 человек получили ранения, среди них — дети и беременная женщина; нескольких доставили в больницы в тяжелом состоянии.

Той же ночью повреждены по меньшей мере пять жилых домов в разных районах города, разрушены детсад, лицей и церковь, выбиты десятки окон в многоэтажках. Еще один одессит стал жертвой дронового удара по девятиэтажке на улице Балковской.

Непогода в Одессе

В конце января к обстрелам добавилась непогода. Температура опускалась до -10...-12 °С, дороги покрывались гололедом, линии электропередач обмерзали. Из-за этого в области и городе фиксировали обрывы проводов и локальные обесточивания. Сети, уже поврежденные ударами, восстанавливали дольше.

Гололедица в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В феврале атаки продолжились

В ночь на 4 февраля российские дроны снова ударили по Одессе. Повреждены более 20 жилых домов, школа и детсад; два человека получили ранения. 9 февраля в Приморском районе удар повредил 21 квартиру и 39 окон в подъездах; два автомобиля сгорели полностью. Погиб 35-летний мужчина, еще два человека, в том числе 19-летняя девушка, были травмированы.

Ночь с 11 на 12 февраля в Одесской области тоже прошла под сигналы воздушной тревоги и взрывы в Одессе из-за беспилотной атаки. В результате российской атаки на одном из рынков Одессы вспыхнул пожар. Огонь охватил павильоны и уничтожил товар. Утром продавцы разбирали завалы и расчищали территорию.

В ночь с 16 на 17 февраля очередная массированная атака оставила десятки тысяч одесситов в Киевском районе города без тепла, света и воды — котельные не могли работать из-за отсутствия питания. На стабилизацию ситуации понадобилось в некоторых случаях почти 10 дней. Сейчас весь город живет в условиях экстренных отключений электроэнергии.

Российские оккупанты в ночь на 21 февраля атаковали Одессу ударными дронами. В результате обстрела в городе повреждены дома и учебное заведение. Взрывная волна ударила по фасадной части Одесского юридического лицея. Пострадали кабинеты со стороны улицы Европейской. Некоторые помещения уничтожены полностью, в других выбиты окна.

