Очевидцы ночной атаки Одессы рассказали о пережитом

Разрушенный дом после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Очередная ночная атака на Одессу оставила после себя разрушенные дома и изуродованные судьбы. В Хаджибейском районе и в центре города люди до сих пор приходят в себя от пережитого ужаса. Пока одни самостоятельно разгребают стекла в своих квартирах, другие надеются на чудо у завалов, где работают спасатели с собаками. Одесситы признаются, что несмотря на подготовленные укрытия, уберечься от шока и взрывной волны почти невозможно.

Журналисты Новини.LIVE побывали на местах попаданий и пообщались с жителями.

Реклама

Читайте также:

Удар по Хаджибейскому району

В Хаджибейском районе взрывы были настолько сильными, что люди просыпались среди ночи в панике. Дома содрогались, а жители не сразу понимали, где именно произошло попадание. Часть людей узнала о масштабах разрушений только утром, когда вышла из дома.

"Так было слышно, что я вся дрожала и плакала. Взрывы были сильные, будто совсем рядом. Я больной человек, мне очень трудно это переживать, эту войну", — рассказала 78-летняя горожанка Надежда.

Надежда о пережитой ночи. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Спасатели разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Жители бежали в убежища прямо во время взрывов. В подъездах сыпалось стекло, было темно и ничего не видно. Люди пытались помогать друг другу, не зная, все ли успели выбраться.

"Это даже не просто громко было — это взрывная волна. Мы уже одевались и бежали вниз, когда снова начало грохотать. Я не знаю, в какой именно момент сюда попало", — рассказала одесситка Татьяна.

Лариса о том, что происходило ночью. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди возле поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

После того как люди смогли вернуться в свои дома, они увидели настоящий масштаб разрушений. Две квартиры были полностью разрушены, еще несколько — серьезно повреждены. В доме образовалась большая дыра в стене, части перекрытий обвалились, внутри — обломки бетона, стекла и металла. Части дома больше не существует.

"У нас в подъезде просто кошмар. Стекло везде, но мы с соседями подмели, потому что что делать? Света нет, газа нет, отопления нет", — поделилась жительница Лариса.

Татьяна о последствиях атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Спасатели на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Поисковые работы в доме продолжаются с раннего утра. Кинологи работают вместе со спасателями, проверяя каждый слой завалов. Работы ведут осторожно, чтобы не подвергать опасности людей, которые работают внутри разрушенных зданий.

"Мы работаем с четырех часов утра. Снимают слой — мы заходим с собаками, потом снова ждем. Пока запаха нет, сигнала также", — отметил глава Центра спортивной кинологии "Рексон" Виталий Чарлат.

Кинолог рассказал о работе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Завалы дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дыра в стене. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия в центре города

В центре Одессы удар повредил жилые и коммерческие помещения. Взрывной волной выбило окна, повредило стены и оборудование. Люди утром самостоятельно начали убирать обломки, чтобы хоть частично восстановить работу.

"Вылетели почти все окна, одна стена дала трещину. Побило светильники, некоторое оборудование вышло из строя. Я с пяти утра здесь, убираю последствия", — рассказал житель города Андрей.

Андрей о последствиях обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Улица в дыму после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

Ночью, 27 января, российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в жилых районах и в центре города. Повреждены многоэтажки, подъезды, коммерческие помещения и автомобили. Спасатели продолжают поисковые работы, поскольку под завалами могут оставаться люди. На местах работают медики, психологи и кинологи.

Обломки на дороге. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди разгребают завалы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Пострадали по меньшей мере 35 человек. 12 из них — были госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии из-за ожогов, остальные — средней тяжести.

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди убирают обломки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разбитая витрина аптеки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что в Пересыпском районе Одессы нашли тело под завалами, еще одного погибшего мужчину обнаружили на улице Прохоровской. Также мы писали о том, в каком состоянии пострадавшие от атаки.