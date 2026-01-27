Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пыль, темнота и крики — в Одессе дроны атаковали жилые дома

Пыль, темнота и крики — в Одессе дроны атаковали жилые дома

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 14:48
Очевидцы ночной атаки Одессы рассказали о пережитом
Разрушенный дом после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Очередная ночная атака на Одессу оставила после себя разрушенные дома и изуродованные судьбы. В Хаджибейском районе и в центре города люди до сих пор приходят в себя от пережитого ужаса. Пока одни самостоятельно разгребают стекла в своих квартирах, другие надеются на чудо у завалов, где работают спасатели с собаками. Одесситы признаются, что несмотря на подготовленные укрытия, уберечься от шока и взрывной волны почти невозможно.

Журналисты Новини.LIVE побывали на местах попаданий и пообщались с жителями.

Реклама
Читайте также:

Удар по Хаджибейскому району

В Хаджибейском районе взрывы были настолько сильными, что люди просыпались среди ночи в панике. Дома содрогались, а жители не сразу понимали, где именно произошло попадание. Часть людей узнала о масштабах разрушений только утром, когда вышла из дома.

"Так было слышно, что я вся дрожала и плакала. Взрывы были сильные, будто совсем рядом. Я больной человек, мне очень трудно это переживать, эту войну", — рассказала 78-летняя горожанка Надежда.

Обстріл Одеси
Надежда о пережитой ночи. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Окупанти атакували Одесу
Спасатели разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Жители бежали в убежища прямо во время взрывов. В подъездах сыпалось стекло, было темно и ничего не видно. Люди пытались помогать друг другу, не зная, все ли успели выбраться.

"Это даже не просто громко было — это взрывная волна. Мы уже одевались и бежали вниз, когда снова начало грохотать. Я не знаю, в какой именно момент сюда попало", — рассказала одесситка Татьяна.

Окупанти атакували Одесу
Лариса о том, что происходило ночью. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Наслідки атаки на Одесу
Люди возле поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Масштабний обстріл Одеси
Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

После того как люди смогли вернуться в свои дома, они увидели настоящий масштаб разрушений. Две квартиры были полностью разрушены, еще несколько — серьезно повреждены. В доме образовалась большая дыра в стене, части перекрытий обвалились, внутри — обломки бетона, стекла и металла. Части дома больше не существует.

"У нас в подъезде просто кошмар. Стекло везде, но мы с соседями подмели, потому что что делать? Света нет, газа нет, отопления нет", — поделилась жительница Лариса.

Наслідки атаки на Одесу
Татьяна о последствиях атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Обстріл Одеси
Спасатели на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Поисковые работы в доме продолжаются с раннего утра. Кинологи работают вместе со спасателями, проверяя каждый слой завалов. Работы ведут осторожно, чтобы не подвергать опасности людей, которые работают внутри разрушенных зданий.

"Мы работаем с четырех часов утра. Снимают слой — мы заходим с собаками, потом снова ждем. Пока запаха нет, сигнала также", — отметил глава Центра спортивной кинологии "Рексон" Виталий Чарлат.

Масштабний обстріл Одеси
Кинолог рассказал о работе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Окупанти атакували Одесу
Завалы дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Наслідки атаки на Одесу
Дыра в стене. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия в центре города

В центре Одессы удар повредил жилые и коммерческие помещения. Взрывной волной выбило окна, повредило стены и оборудование. Люди утром самостоятельно начали убирать обломки, чтобы хоть частично восстановить работу.

"Вылетели почти все окна, одна стена дала трещину. Побило светильники, некоторое оборудование вышло из строя. Я с пяти утра здесь, убираю последствия", — рассказал житель города Андрей.

Масована атака на Одесу
Андрей о последствиях обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Масштабні руйнування в Одесі
Улица в дыму после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

Ночью, 27 января, российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в жилых районах и в центре города. Повреждены многоэтажки, подъезды, коммерческие помещения и автомобили. Спасатели продолжают поисковые работы, поскольку под завалами могут оставаться люди. На местах работают медики, психологи и кинологи.

Масована атака на Одесу
Обломки на дороге. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Люди розбирвють уламки в Одесі
Люди разгребают завалы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Пострадали по меньшей мере 35 человек. 12 из них — были госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии из-за ожогов, остальные — средней тяжести.

Масована атака на Одесу
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Люди розбирвють уламки в Одесі
Люди убирают обломки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Масована атака на Одесу
Разбитая витрина аптеки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что в Пересыпском районе Одессы нашли тело под завалами, еще одного погибшего мужчину обнаружили на улице Прохоровской. Также мы писали о том, в каком состоянии пострадавшие от атаки.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака разрушения
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации