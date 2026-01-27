В Одессе под завалами нашли еще одного погибшего

Количество погибших в Одессе растет — найдено еще одно тело
Количество жертв ночной российской атаки на Одессу возросло. Во время разбора завалов разрушенного дома на улице Прохоровской спасатели деблокировали тело мужчины. Поисково-спасательная операция продолжается.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Что известно на данный момент
Во время разбора завалов разрушенного дома на улице Прохоровской спасатели деблокировали тело мужчины. Таким образом количество погибших в результате атаки возросло до двух. Работы на месте не останавливают, ведь под обломками еще могут находиться люди. Городские службы и спасатели работают в усиленном режиме. Специалисты проверяют состояние конструкций, разбирают завалы и обеспечивают безопасность работ, чтобы избежать повторных обвалов.
Что известно о пострадавших
В результате ночного обстрела пострадали 35 человек, 12 из них госпитализировали. Среди тех, кто находится в больницах, есть двое детей и беременная женщина. Одного человека после оказания помощи уже выписали.
Один пострадавший находится в тяжелом состоянии из-за ожогов, остальные — в состоянии средней тяжести. Дети получили осколочные ранения, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Часть людей обратилась за медицинской и психологической помощью из-за острой реакции на стресс.
Напомним, мы сообщали, что в Пересыпском районе Одессы также нашли тело мужчины под завалами дома. Также мы писали о том, сколько домов повреждено во время обстрела Одессы.
