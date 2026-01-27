Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Количество погибших в Одессе растет — найдено еще одно тело

Количество погибших в Одессе растет — найдено еще одно тело

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 14:02
В Одессе под завалами нашли еще одного погибшего
Спасатели разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Количество жертв ночной российской атаки на Одессу возросло. Во время разбора завалов разрушенного дома на улице Прохоровской спасатели деблокировали тело мужчины. Поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Реклама
Читайте также:

Что известно на данный момент

Во время разбора завалов разрушенного дома на улице Прохоровской спасатели деблокировали тело мужчины. Таким образом количество погибших в результате атаки возросло до двух. Работы на месте не останавливают, ведь под обломками еще могут находиться люди. Городские службы и спасатели работают в усиленном режиме. Специалисты проверяют состояние конструкций, разбирают завалы и обеспечивают безопасность работ, чтобы избежать повторных обвалов.

Что известно о пострадавших

В результате ночного обстрела пострадали 35 человек, 12 из них госпитализировали. Среди тех, кто находится в больницах, есть двое детей и беременная женщина. Одного человека после оказания помощи уже выписали.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии из-за ожогов, остальные — в состоянии средней тяжести. Дети получили осколочные ранения, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Часть людей обратилась за медицинской и психологической помощью из-за острой реакции на стресс.

Напомним, мы сообщали, что в Пересыпском районе Одессы также нашли тело мужчины под завалами дома. Также мы писали о том, сколько домов повреждено во время обстрела Одессы.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака жертвы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации