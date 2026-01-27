Видео
Атака на Одессу — стало известно сколько пострадало домов

Атака на Одессу — стало известно сколько пострадало домов

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 11:32
Последствия ночной атаки на Одессу: поврежденные дома и поиски людей
Сгоревший фасад дома. Фото: Новини.LIVE

Одесса приходит в себя после ночной атаки, которая нанесла значительные разрушения в нескольких районах города. Коммунальные и экстренные службы непрерывно работают на местах попаданий. Больше всего пострадал жилой фонд. В одном из районов до сих пор продолжается поисково-спасательная операция.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Последствия атаки

Последствия атаки

В результате российской атаки в Приморском районе повреждены 43 дома. По предварительным данным, разрушениям подверглись 122 квартиры. Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы. В развернутый штаб по ликвидации последствий уже обратились 67 жителей. В Пересипском районе зафиксировали повреждения в трех домах. Там выбито более 200 окон, из которых 51 оконная конструкция полностью уничтожена огнем. В Хаджибейском районе продолжается поисково-спасательная операция. Три человека на данный момент считаются пропавшими без вести.

Жителям поврежденных домов помогают временно закрывать выбитые окна пленкой и плитами OSB. На местах работают оперативные штабы, где предоставляют консультации по получению компенсаций по программе "еВідновлення" и помощи из городского бюджета.

Напомним, мы сообщали, что одесситы рассказали о том, как пережили ночную атаку. Также мы писали о том, что в результате обстрела Одессы пострадали учебные заведения.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
