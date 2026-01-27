Відео
Головна Одеса Атака на Одесу — стало відомо скільки постраждало будинків

Дата публікації: 27 січня 2026 11:32
Наслідки нічної атаки на Одесу: пошкоджені будинки й пошуки людей
Згорівший фасад будинку. Фото: Новини.LIVE

Одеса оговтується після нічної атаки, яка завдала значних руйнувань у кількох районах міста. Комунальні та екстрені служби безперервно працюють на місцях влучань. Найбільше постраждав житловий фонд. У одному з районів досі триває пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Наслідки атаки

Внаслідок російської атаки у Приморському районі пошкоджено 43 будинки. За попередніми даними, руйнувань зазнали 122 квартири. Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали. До розгорнутого штабу з ліквідації наслідків уже звернулися 67 мешканців. У Пересипському районі зафіксували пошкодження в трьох будинках. Там вибито понад 200 вікон, з яких 51 віконна конструкція повністю знищена вогнем. У Хаджибейському районі триває пошуково-рятувальна операція. Троє людей наразі вважаються зниклими.

Мешканцям пошкоджених будинків допомагають тимчасово закривати вибиті вікна плівкою та плитами OSB. На місцях працюють оперативні штаби, де надають консультації щодо отримання компенсацій за програмою "єВідновлення" та допомоги з міського бюджету.

Нагадаємо, ми повідомляли, що одесити розповіли про те, як пережили нічну атаку. Також ми писали про те, що внаслідок обстрілу Одеси постраждали заклади освіти.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
