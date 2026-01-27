Обстріл Одеси: пошкоджені дитсадки та ліцей

Вибиті вікна в ліцеї. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Цієї ночі, 27 січня, Одеса пережила масований обстріл, який завдав шкоди закладам освіти. Постраждали дитячі садки та навчальні корпуси, у будівлях вибито вікна й пошкоджено приміщення. Найбільше руйнувань зафіксували в одному з провідних профтехів міста. На місцях працюють рятувальники та профільні служби.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Удар по закладах освіти

Вночі РФ масовано атакували Одесу ударними БпЛА. Серед пошкоджених об’єктів — Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла-садок" №14. Вибуховою хвилею там вибило вікна та пошкодило міжкімнатні двері. Значних руйнувань знову зазнав Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури. Заклад лише нещодавно постраждав від атаки безпілотниками, тоді було знищено понад 200 вікон і пошкоджено окремі навчальні лабораторії. Цієї ночі ворог повторно вдарив по ліцею. Будівля отримала суттєві пошкодження, виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Обійшлося без загоряння на великій площі.

Наразі всі профільні служби працюють на місцях, фіксують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби збитків. Дані уточнюються.

Руйнації в закладі освіти. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Робота закладів освіти

Від сьогодні заклади освіти Одещини працюють дистанційно через погодні умови. Рішення поширюється на дитячі садки, школи, заклади позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Керівників громад просять за потреби організувати чергові групи в дитсадках. Про подальші рішення щодо організації навчального процесу повідомлять додатково.

Вибиті вікна в ліцеї. Фото: Олег Кіпер/Telegram

