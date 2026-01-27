Відео
Україна
Головна Одеса Одеса у вогні — фото будинку після влучення дрону

Одеса у вогні — фото будинку після влучення дрону

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 09:21
Масована атака дронів на Одесу: є постраждалі та руйнування
Будинок, який постраждав в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Уночі, 27 січня, Одеса пережила масовану атаку російських ударних дронів. Під вогнем опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Є поранені, частину людей рятувальники витягали з палаючих квартир. На місцях ударів роботи тривають досі.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці нічної атаки та поспілкувалися з мешканцями будинку.

Удар в будинок

Уночі жителі Одеси пережили чергову масовану дронову атаку. Жителька будинку, в який влучив "шахед" каже, що читала попередження про дрони в телеграм-каналах і навіть одяглася, але не чекала такого удару. Вона заснула разом із котом, а прокинулася вже від вибуху та пожежі. Сусіди постукали у двері й закричали, що потрібно терміново виходити через дим.

"Я вибігла на вулицю, взяла тільки документи. Було дуже страшно, горіли квартири, люди кричали. Я переживала за кота, думала, що він згорить. Слава Богу, пожежники все загасили, котик живий. Дай Бог, щоб усі люди були живі й здорові", — розповіла Лідія.

Нічна атака на Одесу
Мешканка будинку Лідія про атаку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Нічна атака на Одесу
Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Загинули тварини

Олег говорить, що часу думати не було. Він разом із родиною вискочив із квартири, коли вогонь уже охоплював будинок. Частину людей вдалося вивести самотужки ще до приїзду рятувальників.

"Все згоріло — документи, гроші, речі. Нічого немає. Мамі 80 років, зараз вона у знайомих, дуже налякана. Ми вибігли просто в хатньому, допомогли одній людині вийти. Тварини, на жаль, загинули. Все почало горіти дуже швидко", — каже чоловік.

В Одесі згоріли квартири через атаку
Олег розповів про пережите. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі згоріли квартири через атаку
Згорілі квартири. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

У ніч на сьогодні Росія здійснила масовану атаку на Одесу ударними безпілотниками. За попередніми даними, зафіксовано понад 10 місць влучань. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, дитячий садок, магазин, будівельний майданчик і низку житлових будинків. Зруйновано двоповерховий житловий будинок, в іншому — пошкоджено квартиру на другому поверсі. У чотириповерхівці знищено квартири з другого по четвертий поверх. Через влучання у дев’ятиповерховий будинок виникла пожежа на четвертому та п’ятому поверхах. Також пошкоджено культурно-релігійну споруду, вибито вікна в сусідніх будівлях, знищено автомобілі.

В Одесі дрон влучив у будинок
Бідинок, який постраждав від атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі дрон влучив у будинок
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі дрон влучив у будинок
Люди прибирають уламки. ​​​​​​Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Кількість постраждалих

Внаслідок атаки постраждали 23 людини. Дев’ятьох поранених госпіталізували, серед них дві дитини — дівчатка 2013 та 2008 року народження, а також вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім — у стані середньої тяжкості. Вогнеборці врятували 14 осіб, серед яких троє дітей. Мешканців пошкоджених квартир евакуювали до Пунктів незламності.

На місці атаки в Одесі спалахнула пожежа
Дим з вікон після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
На місці атаки в Одесі спалахнула пожежа
Уламки біля будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

На місцях із ночі працюють усі екстрені служби, психологи ДСНС і поліції, розгорнуті пункти обігріву. До ліквідації наслідків залучено понад 160 рятувальників. Працівники ЖКС допомагають людям оформлювати документи для отримання компенсацій за програмою "єВідновлення" та з міського бюджету.

Нічна атака на Одесу
Ліквідація наслідків. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі згоріли квартири через атаку
Рятувальники гасять пожежу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Попередньо, під завалами, на одній із локацій, можуть перебувати ще до трьох осіб. Тривають аварійно-рятувальні роботи, залучена кінологічна служба.

В Одесі дрон влучив у будинок
Надзвичайники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
На місці атаки в Одесі спалахнула пожежа
Вогнедорці біля будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок російської атаки близкьо 80% Харкова та області без світла. Також ми писали, що росіяни атакували дроном Львівщину.

Одеса Одеська область обстріли фото Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
