В Одесі тривають пошуки під завалами після нічного обстрілу

Люди телефонують близьким після атаки. Фото: Одеська МВА

В Одесі після нічної російської масованої атаки ударними БпЛА зафіксували серйозні пошкодження. Відомо про руйнування об'єкта інфраструктури, житлової забудови та будівельного майданчика. Також постраждали дитячий садок, магазин і будівля церкви в центральній частині міста. Через влучання на кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської МВА.

Перші повідомлення про наслідки обстрілу містили інформацію про трьох постраждалих. Пізніше дані оновили: станом на цю мить загалом поранення отримали 22 людини. З них 14 мають ушкодження легкого ступеня, їм медики надали допомогу на місці.

Пожежа в будинку. Фото: Новини.LIVE

Пожежа. Фото: Новини.LIVE

Найбільші руйнування зафіксували в цивільному секторі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків і приватні оселі. На одній із локацій у Хаджибейському районі зруйновано частину житлового будинку. Попередньо не виключають, що під завалами можуть залишатися люди, тому пошуково-рятувальні роботи тривають без зупинок.

Вогонь охопив квартиру. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники ДСНС з ночі працюють на місцях влучань, зокрема деблокували людей із заблокованих приміщень. Відомо, що серед врятованих є дитина. Частину мешканців наразі евакуювали. У місті розгорнули оперативні штаби, на локаціях працюють усі екстрені служби.

Рятувальники гасять вогонь. Фото: Одеська МВА

Комунальники прибирають уламки з дороги. Фото: Одеська МВА

Паралельно комунальні служби ліквідовують наслідки атаки. Жителям пошкоджених будинків допомагають оформлювати документи для отримання компенсації за державною програмою "єВідновлення", а також із міського бюджету. Інформацію щодо наслідків обстрілу уточнюють.

Нагадаємо, також у Харківській області та в місті виникли масштабні перебої з електропостачанням після російської атаки.

Ввечері 26 січня під дроновою атакою опинився й Кривий Ріг.