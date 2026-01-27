В Одесі тривають пошуки під завалами після нічного обстрілу

У Хаджибейському районі Одеси зруйновано частину будинку
В Одесі після нічної російської масованої атаки ударними БпЛА зафіксували серйозні пошкодження. Відомо про руйнування об'єкта інфраструктури, житлової забудови та будівельного майданчика. Також постраждали дитячий садок, магазин і будівля церкви в центральній частині міста. Через влучання на кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської МВА.
В Одесі під завалами будинку можуть бути люди
Перші повідомлення про наслідки обстрілу містили інформацію про трьох постраждалих. Пізніше дані оновили: станом на цю мить загалом поранення отримали 22 людини. З них 14 мають ушкодження легкого ступеня, їм медики надали допомогу на місці.
Найбільші руйнування зафіксували в цивільному секторі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків і приватні оселі. На одній із локацій у Хаджибейському районі зруйновано частину житлового будинку. Попередньо не виключають, що під завалами можуть залишатися люди, тому пошуково-рятувальні роботи тривають без зупинок.
Рятувальники ДСНС з ночі працюють на місцях влучань, зокрема деблокували людей із заблокованих приміщень. Відомо, що серед врятованих є дитина. Частину мешканців наразі евакуювали. У місті розгорнули оперативні штаби, на локаціях працюють усі екстрені служби.
Паралельно комунальні служби ліквідовують наслідки атаки. Жителям пошкоджених будинків допомагають оформлювати документи для отримання компенсації за державною програмою "єВідновлення", а також із міського бюджету. Інформацію щодо наслідків обстрілу уточнюють.
Нагадаємо, також у Харківській області та в місті виникли масштабні перебої з електропостачанням після російської атаки.
Ввечері 26 січня під дроновою атакою опинився й Кривий Ріг.
Читайте Новини.LIVE!