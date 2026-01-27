Обстріл Одеси 27 січня - у місті пожежі, зруйновані будівлі та пострадалі

Нічний удар по Одесі — у місті масштабні пожежі та постраждалі
Росіяни в ніч проти 27 січня масовано атакували Одесу дронами. Наразі у місті пожежі, пошкоджені та чеського зруйновані будинки, а кількість постраждалих зросла.
Про це у Telegram повідомляє начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
Наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 27 січня
За словами Лисака, кількість постраждалих в Одесі зросла вже до трьох. Окрім того, у місті серйозні руйнування цивільної інфраструктури.
"Пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та приватні оселі. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі. Пошкоджено будівлю церкви в центрі міста. А ще — дитячий садочок", — йдеться у повідомленні.
Далі глава МВА пише, що співробітникам ДСНС вдалося врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина. Також багатьох мешканців евакуювали.
"Найскладніша ситуація на одній з локацій у Хаджибейському районі - там зруйновано частину житлового будинку. Попередньо, під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи не зупиняються ні на хвилину", — додав Лисак.
Наразі на місцях працюють усі екстрені служби та оперативні штаби.
Нагадаємо, що у понеділок ввечері, 26 січня, росіяни атакували дронами та ракетами Харків. У місті пошкоджені будинки, школи, а також 80% міста та області залишилися без світла.
Також ми писали, що того ж вечора під атаку дронів потрапив Кривий Ріг. Ворожий безпілотник влучив у будинок, внаслідок чого сталася пожежа.
Читайте Новини.LIVE!