Україна
Ночной удар по Одессе — в городе масштабные пожары и пострадавшие

Ночной удар по Одессе — в городе масштабные пожары и пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 05:09
Обстрел Одессы 27 января - в городе пожары, разрушенные здания и пострадавшие
Пожар в Одессе после атаки РФ после атаки РФ. Фото: t.me/odesaMVA

Россияне в ночь на 27 января массированно атаковали Одессу дронами. Сейчас в городе пожары, повреждены и чешского разрушены дома, а количество пострадавших возросло.

Об этом в Telegram сообщает начальник Одесской ГВА Сергей Лысак. 

Читайте также:

Последствия обстрела Одессы в ночь на 27 января

По словам Лысака, количество пострадавших в Одессе возросло уже до трех. Кроме того, в городе серьезные разрушения гражданской инфраструктуры.

"Повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома. В результате попаданий возникли масштабные пожары. Повреждено здание церкви в центре города. А еще — детский сад", — говорится в сообщении.

Далее глава ГВА пишет, что сотрудникам ГСЧС удалось спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Также многих жителей эвакуировали.

"Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе — там разрушена часть жилого дома. Предварительно, под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту", — добавил Лысак.

Одесу атакували дрони 27 січня - в місті пожежі, руйнування та постраждалі
Пожар в Одессе после атаки РФ после атаки РФ. Фото: t.me/odesaMVA

Сейчас на местах работают все экстренные службы и оперативные штабы.

Напомним, что в понедельник вечером, 26 января, россияне атаковали дронами и ракетами Харьков. В городе повреждены дома, школы, а также 80% города и области остались без света.

Также мы писали, что в тот же вечер под атаку дронов попал Кривой Рог. Вражеский беспилотник попал в дом, в результате чего произошел пожар.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
