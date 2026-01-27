В Одессе продолжаются поиски под завалами после ночного обстрела

Люди звонят близким после атаки. Фото: Одесская МВА

В Одессе после ночной российской массированной атаки ударными БпЛА зафиксировали серьезные повреждения. Известно о разрушении объекта инфраструктуры, жилой застройки и строительной площадки. Также пострадали детский сад, магазин и здание церкви в центральной части города. Из-за попадания на нескольких локациях вспыхнули масштабные пожары.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ГОА.

Реклама

Читайте также:

В Одессе под завалами дома могут быть люди

Первые сообщения о последствиях обстрела содержали информацию о трех пострадавших. Позже данные обновили: по состоянию на данный момент всего ранения получили 22 человека. Из них 14 имеют повреждения легкой степени, им медики оказали помощь на месте.

Пожар в доме, фото: Новини.LIVE

Пожар в доме. Фото: Новини.LIVE

Наибольшие разрушения зафиксировали в гражданском секторе. Повреждены несколько многоквартирных домов и частные дома. На одной из локаций в Хаджибейском районе разрушена часть жилого дома. Предварительно не исключают, что под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются без остановок.

Огонь охватил квартиру. Фото: Новини.LIVE

Спасатели ГСЧС с ночи работают на местах попаданий, в частности деблокировали людей из заблокированных помещений. Известно, что среди спасенных есть ребенок. Часть жителей пока эвакуировали. В городе развернули оперативные штабы, на локациях работают все экстренные службы.

Спасатели тушат огонь. Фото: Одесская МВА

Коммунальщики убирают обломки с дороги. фото: Одесская МВА

Параллельно коммунальные службы ликвидируют последствия атаки. Жителям поврежденных домов помогают оформлять документы для получения компенсации по государственной программе "еВідновлення", а также из городского бюджета. Информацию о последствиях обстрела уточняют.

Напомним, также в Харьковской области и в городе возникли масштабные перебои с электроснабжением после российской атаки.

Вечером 26 января под дроновой атакой оказался и Кривой Рог.