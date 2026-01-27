Видео
Україна
Видео

Одесса в огне — фото дома после попадания дрона

Дата публикации 27 января 2026 09:21
Массированная атака дронов на Одессу: есть пострадавшие и разрушения
Дом, который пострадал в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ночью, 27 января, Одесса пережила массированную атаку российских ударных дронов. Под огнем оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Есть раненые, часть людей спасатели вытаскивали из горящих квартир. На местах ударов работы продолжаются до сих пор.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночной атаки и пообщались с жителями дома.

Удар в дом

Ночью жители Одессы пережили очередную массированную дроновую атаку. Жительница дома, в который попал "шахед" говорит, что читала предупреждения о дронах в телеграм-каналах и даже оделась, но не ожидала такого удара. Она заснула вместе с котом, а проснулась уже от взрыва и пожара. Соседи постучали в дверь и закричали, что нужно срочно выходить из-за дыма.

"Я выбежала на улицу, взяла только документы. Было очень страшно, горели квартиры, люди кричали. Я переживала за кота, думала, что он сгорит. Слава Богу, пожарные все потушили, котик жив. Дай Бог, чтобы все люди были живы и здоровы", — рассказала Лидия.

Нічна атака на Одесу
Жительница дома Лидия об атаке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Нічна атака на Одесу
Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Погибли животные

Олег говорит, что времени думать не было. Он вместе с семьей выскочил из квартиры, когда огонь уже охватывал дом. Часть людей удалось вывести самостоятельно еще до приезда спасателей.

"Все сгорело — документы, деньги, вещи. Ничего нет. Маме 80 лет, сейчас она у знакомых, очень напугана. Мы выбежали просто в домашнем, помогли одному человеку выйти. Животные, к сожалению, погибли. Все начало гореть очень быстро", — говорит мужчина.

В Одесі згоріли квартири через атаку
Олег рассказал о пережитом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі згоріли квартири через атаку
Сгоревшие квартиры. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

В ночь на сегодня Россия осуществила массированную атаку на Одессу ударными беспилотниками. По предварительным данным, зафиксировано более 10 мест попаданий. Поврежден объект инфраструктуры, детский сад, магазин, строительная площадка и ряд жилых домов. Разрушен двухэтажный жилой дом, в другом — повреждена квартира на втором этаже. В четырехэтажке уничтожены квартиры со второго по четвертый этаж. Из-за попадания в девятиэтажный дом возник пожар на четвертом и пятом этажах. Также повреждено культурно-религиозное сооружение, выбиты окна в соседних зданиях, уничтожены автомобили.

В Одесі дрон влучив у будинок
Бедынок, который пострадал от атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі дрон влучив у будинок
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі дрон влучив у будинок
Люди убирают обломки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Количество пострадавших

В результате атаки пострадали 23 человека. Девять раненых госпитализировали, среди них два ребенка — девочки 2013 и 2008 года рождения, а также беременная женщина на 39-й неделе. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще восемь — в состоянии средней тяжести. Пожарные спасли 14 человек, среди которых трое детей. Жителей поврежденных квартир эвакуировали в Пункты несокрушимости.

На місці атаки в Одесі спалахнула пожежа
Дым из окон после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
На місці атаки в Одесі спалахнула пожежа
Обломки возле дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

На местах с ночи работают все экстренные службы, психологи ГСЧС и полиции, развернуты пункты обогрева. К ликвидации последствий привлечено более 160 спасателей. Работники ЖКС помогают людям оформлять документы для получения компенсаций по программе "еВідновлення" и из городского бюджета.

Нічна атака на Одесу
Ликвидация последствий. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі згоріли квартири через атаку
Спасатели тушат пожар. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Предварительно, под завалами, на одной из локаций, могут находиться еще до трех человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы, привлечена кинологическая служба.

В Одесі дрон влучив у будинок
Чрезвычайники на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
На місці атаки в Одесі спалахнула пожежа
Огнеборцы возле дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что в результате российской атаки около 80% Харькова и области без света. Также мы писали, что россияне атаковали дроном Львовскую область.

