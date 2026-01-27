Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Война против детей — в Одессе пострадали заведения образования

Война против детей — в Одессе пострадали заведения образования

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 10:26
Обстрел Одессы: повреждены детсады и лицей
Выбитые окна в лицее. Фото: Олег Кипер/Telegram

Этой ночью, 27 января, Одесса пережила массированный обстрел, который нанес ущерб учебным заведениям. Пострадали детские сады и учебные корпуса, в зданиях выбиты окна и повреждены помещения. Больше всего разрушений зафиксировали в одном из ведущих профтехов города. На местах работают спасатели и профильные службы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Удар по учебным заведениям

Ночью РФ массированно атаковали Одессу ударными БпЛА. Среди поврежденных объектов - Одесское учреждение дошкольного образования "Ясли-сад" №14. Взрывной волной там выбило окна и повредило межкомнатные двери. Значительным разрушениям снова подвергся Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. Заведение лишь недавно пострадало от атаки беспилотниками, тогда было уничтожено более 200 окон и повреждены отдельные учебные лаборатории. Этой ночью враг повторно ударил по лицею. Здание получило существенные повреждения, возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Обошлось без возгорания на большой площади.

Сейчас все профильные службы работают на местах, фиксируют последствия обстрела и оценивают масштабы ущерба. Данные уточняются.

РФ атакувала Одесу дронами
Разрушения в учебном заведении, фото: Олег Кипер/Telegram

Работа учебных заведений

С сегодняшнего дня учебные заведения Одесской области работают дистанционно из-за погодных условий. Решение распространяется на детские сады, школы, учреждения внешкольного, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Руководителей громад просят при необходимости организовать дежурные группы в детсадах. О дальнейших решениях по организации учебного процесса сообщат дополнительно.

РФ атакувала Одесу дронами
Выбитые окна в лицее, фото: Олег Кипер/Telegram

Напомним, мы сообщали, что жители многоэтажки в Одессе рассказали о ночном обстреле. Также мы писали, что РФ атаковала дроном Львовскую область.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы детский садик атака школа лицей
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации