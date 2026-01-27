Обстрел Одессы: повреждены детсады и лицей

Выбитые окна в лицее. Фото: Олег Кипер/Telegram

Этой ночью, 27 января, Одесса пережила массированный обстрел, который нанес ущерб учебным заведениям. Пострадали детские сады и учебные корпуса, в зданиях выбиты окна и повреждены помещения. Больше всего разрушений зафиксировали в одном из ведущих профтехов города. На местах работают спасатели и профильные службы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Удар по учебным заведениям

Ночью РФ массированно атаковали Одессу ударными БпЛА. Среди поврежденных объектов - Одесское учреждение дошкольного образования "Ясли-сад" №14. Взрывной волной там выбило окна и повредило межкомнатные двери. Значительным разрушениям снова подвергся Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. Заведение лишь недавно пострадало от атаки беспилотниками, тогда было уничтожено более 200 окон и повреждены отдельные учебные лаборатории. Этой ночью враг повторно ударил по лицею. Здание получило существенные повреждения, возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Обошлось без возгорания на большой площади.

Сейчас все профильные службы работают на местах, фиксируют последствия обстрела и оценивают масштабы ущерба. Данные уточняются.

Разрушения в учебном заведении, фото: Олег Кипер/Telegram

Работа учебных заведений

С сегодняшнего дня учебные заведения Одесской области работают дистанционно из-за погодных условий. Решение распространяется на детские сады, школы, учреждения внешкольного, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Руководителей громад просят при необходимости организовать дежурные группы в детсадах. О дальнейших решениях по организации учебного процесса сообщат дополнительно.

Выбитые окна в лицее, фото: Олег Кипер/Telegram

