В Пересыпском районе Одессы под завалами нашли погибшего

Дом, в котором нашли тело. Фото: Новини.LIVE

Во время поисково-спасательных работ в Пересыпском районе Одессы спасатели обнаружили тело мужчины. Он погиб в результате ночной массированной атаки российских беспилотников. Работы на месте попадания продолжаются, под завалами могут оставаться люди. Город продолжает ликвидировать последствия удара.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Количество жертв

Тело погибшего мужчины нашли под завалами во время поисково-спасательной операции в Пересыпском районе. По актуальным данным, количество пострадавших возросло до 23 человек, и эта цифра может меняться. Спасатели не прекращают работ, ведь под обломками, по предварительным данным, могут находиться еще три человека.

В ГСЧС отметили, что было зафиксировано более десяти мест попаданий. Все преимущественно в жилом секторе.

"Пожарным ночью удалось спасти 14 человек, из них трое - дети. Большинство людей были заблокированы в своих квартирах, их эвакуировали и доставляли в пункты несокрушимости. Сейчас продолжаются поисковые работы в четырехэтажном жилом доме, где под завалами могут находиться еще два человека", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина. Фото: Новини.LIVE

Рядом с местами, где в настоящее время проводятся разборы завалов, установлены пункты обогрева и несокрушимости ГСЧС. На локациях работают психологи, Национальная полиция, а также кинологическая служба. Для безопасности спасателей установили специальное сейсмографическое устройство, которое фиксирует колебания поврежденных конструкций.

Удар по энергетике

В ночь на 27 января россияне также атаковали энергетические объекты ДТЭК в Одессе. Разрушения значительные — восстановление оборудования требует длительного времени. После разрешения специалистов аварийные бригады ДТЭК начали восстановительные работы. Сейчас проводится осмотр поврежденного оборудования, разбирают завалы и постепенно переходят к ремонтам.

Что известно об атаке

В ночь на Одессу российские войска совершили массированную атаку, применив более 50 ударных беспилотников. В результате удара повреждены десятки жилых домов, церковь, детский сад, лицей, фитнес-центр и частные автомобили. На нескольких локациях вспыхнули масштабные пожары.

В многоэтажках разрушены и повреждены десятки квартир, изуродованы фасады и выбиты окна. Девять пострадавших госпитализировали, среди них — две девочки 2013 и 2008 годов рождения и беременная женщина на 39-й неделе. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще несколько - в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители фиксируют очередные военные преступления российской федерации против мирного населения.

Напомним, одесситы рассказали Новини.LIVE о том, как пережили эту ночь. Также мы писали, что в результате вражеского обстрела повреждены учебные заведения.