У Пересипському районі Одеси під завалами знайшли загиблого

Будинок, в якому знайшли тіло. Фото: Новини.LIVE

Під час пошуково-рятувальних робіт у Пересипському районі Одеси рятувальники виявили тіло чоловіка. Він загинув унаслідок нічної масованої атаки російських безпілотників. Роботи на місці влучання тривають, під завалами можуть залишатися люди. Місто продовжує ліквідовувати наслідки удару.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Кількість жертв

Тіло загиблого чоловіка знайшли під завалами під час пошуково-рятувальної операції в Пересипському районі. За актуальними даними, кількість постраждалих зросла до 23 осіб, і ця цифра може змінюватися. Рятувальники не припиняють робіт, адже під уламками, за попередніми даними, можуть перебувати ще троє людей.

У ДСНС зазначили, що було зафіксовано понад десять місць влучань. Усі переважно у житловому секторі.

"Вогнеборцям уночі вдалося врятувати 14 осіб, із них троє — діти. Більшість людей були заблоковані у своїх квартирах, їх евакуйовували та доправляли до пунктів незламності. Наразі тривають пошукові роботи в чотириповерховому житловому будинку, де під завалами можуть перебувати ще двоє людей", — зазначила речниця ДСНС Марина Аверіна.

Речниця ДСНС Марина Аверіна. Фото: Новини.LIVE

Поряд з місцями, де в даний час проводяться розбори завалів, встановлені пункти обігріву та незламності ДСНС. На локаціях працюють психологи, Національна поліція, а також кінологічна служба. Для безпеки рятувальників встановили спеціальний сейсмографічний пристрій, який фіксує коливання пошкоджених конструкцій.

Удар по енергетиці

У ніч проти 27 січня росіяни також атакували енергетичні об'єкти ДПЕК в Одесі. Руйнування значні — відновлення обладнання потребує тривалого часу. Після дозволу спеціалістів аварійні бригади ДТЕК розпочали відновлювальні роботи. Наразі проводиться огляд пошкодженого обладнання, розбирають завали та поступово переходять до ремонтів.

Що відомо про атаку

У ніч на Одесу російські війська здійснили масовану атаку, застосувавши понад 50 ударних безпілотників. Унаслідок удару пошкоджено десятки житлових будинків, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр та приватні автомобілі. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі.

У багатоповерхівках зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади й вибито вікна. Дев’ятьох постраждалих госпіталізували, серед них — дві дівчинки 2013 та 2008 років народження і вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще кілька — у стані середньої тяжкості. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини російської федерації проти мирного населення.

