Україна
Кількість загиблих в Одесі зростає — знайдено ще одне тіло

Кількість загиблих в Одесі зростає — знайдено ще одне тіло

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 14:02
В Одесі під завалами знайшли ще одного загиблого
Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Кількість жертв нічної російської атаки на Одесу зросла. Під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка. Пошуково-рятувальна операціяується.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Що відомо на цю мить

Під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка. Таким чином кількість загиблих унаслідок атаки зросла до двох. Роботи на місці не зупиняють, адже під уламками ще можуть перебувати люди. Міські служби та рятувальники працюють у посиленому режимі. Фахівці перевіряють стан конструкцій, розбирають завали та забезпечують безпеку робіт, щоб уникнути повторних обвалів.

Що відомо про постраждалих

Унаслідок нічного обстрілу постраждали 35 осіб, 12 із них госпіталізували. Серед тих, хто перебуває в лікарнях, є двоє дітей і вагітна жінка. Одну людину після надання допомоги вже виписали.

Одна постраждала особа перебуває у тяжкому стані через опіки, решта — у стані середньої тяжкості. Діти дістали осколкові поранення, їхній стан лікарі оцінюють як задовільний. Частина людей звернулася по медичну та психологічну допомогу через гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Пересипському районі Одеси також знайшли тіло чоловіка під завалами будинку. Також ми писали про те, скільки будинків пошкоджено під час обстрілу Одеси.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака жертви
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
