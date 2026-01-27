Ночная атака в Одессе: более 30 пострадавших

Карета скорой помощи. Фото: Новини.LIVE

Во время ночного обстрела Одессы пострадало более 30 человек, среди них двое детей и беременная женщина. Спасатели продолжают разбирать завалы — под обломками могут оставаться еще люди. Большинство пострадавших получили медицинскую помощь на месте или в больницах, где работают медики и психологи. Город ликвидирует последствия удара, повреждены десятки домов и инфраструктура.

О состоянии пострадавших рассказала директор Департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Колоденко.

Состояние пострадавших

По словам Елены Колоденко, в результате ночного обстрела пострадали 35 человек, госпитализированы 12 человек. Среди них двое детей, беременная женщина и еще один человек уже выписан после лечения.

"Все госпитализированные получают полную медицинскую помощь по протоколам. Другие пострадавшие нуждались только в психологической поддержке или помощи от травм. Один человек имел резаные раны — его лечили на месте", — рассказала Колоденко.

Елена Колоденко о состоянии пострадавших. Фото: Новини.LIVE

Один человек находится в тяжелом состоянии из-за ожогов, остальные — средней тяжести. Дети получили ранения от осколков, но состояние их удовлетворительное. Большинство людей прибыли в больницы на каретах скорой помощи, где им оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

