Нічна атака в Одесі: понад 30 постраждалих

Карета швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE

Під час нічного обстрілу Одеси постраждало більше 30 людей, серед них двоє дітей і вагітна жінка. Рятувальники продовжують розбирати завали — під уламками можуть залишатися ще люди. Більшість постраждалих отримали медичну допомогу на місці або в лікарнях, де працюють медики та психологи. Місто ліквідовує наслідки удару, пошкоджено десятки будинків та інфраструктуру.

Про стан постраждалих розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Олена Колоденко.

Стан постраждалих

За словами Олени Колоденко, внаслідок нічного обстрілу постраждали 35 осіб, госпіталізовано 12 людей. Серед них двоє дітей, вагітна жінка і ще одна людина вже виписана після лікування.

"Усі госпіталізовані отримують повну медичну допомогу за протоколами. Інші постраждалі потребували лише психологічної підтримки або допомоги від травм. Одна людина мала різані рани — її лікували на місці", — розповіла Колоденко.

Олена Колоденко про стан постраждалих. Фото: Новини.LIVE

Одна особа перебуває у тяжкому стані через опіки, решта — середньої тяжкості. Діти отримали поранення від осколків, але стан їх задовільний. Більшість людей прибули до лікарень каретами швидкої допомоги, де їм надають медичну та психологічну підтримку.

