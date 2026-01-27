Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кількість постраждалих в Одесі зросла — їх стан

Кількість постраждалих в Одесі зросла — їх стан

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 13:19
Нічна атака в Одесі: понад 30 постраждалих
Карета швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE

Під час нічного обстрілу Одеси постраждало більше 30 людей, серед них двоє дітей і вагітна жінка. Рятувальники продовжують розбирати завали — під уламками можуть залишатися ще люди. Більшість постраждалих отримали медичну допомогу на місці або в лікарнях, де працюють медики та психологи. Місто ліквідовує наслідки удару, пошкоджено десятки будинків та інфраструктуру.

Про стан постраждалих розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Олена Колоденко. 

Реклама
Читайте також:

Стан постраждалих

За словами Олени Колоденко, внаслідок нічного обстрілу постраждали 35 осіб, госпіталізовано 12 людей. Серед них двоє дітей, вагітна жінка і ще одна людина вже виписана після лікування.

"Усі госпіталізовані отримують повну медичну допомогу за протоколами. Інші постраждалі потребували лише психологічної підтримки або допомоги від травм. Одна людина мала різані рани — її лікували на місці", — розповіла Колоденко.

Стан постраждалих від атаки на Одесу
Олена Колоденко про стан постраждалих. Фото: Новини.LIVE

Одна особа перебуває у тяжкому стані через опіки, решта — середньої тяжкості. Діти отримали поранення від осколків, але стан їх задовільний. Більшість людей прибули до лікарень каретами швидкої допомоги, де їм надають медичну та психологічну підтримку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Пересипському районі Одеси, під завалами будинку, знайшли тіло чоловіка. Також ми писали про те, скільки будинків пошкоджено внаслідок атаки на місто.

Одеса лікарні Одеська область лікування Новини Одеси постраждалі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації