Очевидці нічної атаки Одеси розповіли про пережите

Пил, темрява та крики — в Одесі дрони атакували житлові будинки
Чергова нічна атака на Одесу залишила по собі зруйновані будинки та понівечені долі. У Хаджибейському районі та в центрі міста люди досі оговтуються від пережитого жаху. Поки одні самотужки розгрібають скло у своїх квартирах, інші надіються на диво біля завалів, де працюють рятувальники з собаками. Одесити зізнаються, що попри підготовлені укриття, вберегтися від шоку та вибухової хвилі майже неможливо.
Журналісти Новини.LIVE побували на місцях влучань та поспілкувалися з мешканцями.
Удар по Хаджибейському району
У Хаджибейському районі вибухи були настільки сильними, що люди прокидалися серед ночі в паніці. Будинки здригалися, а мешканці не одразу розуміли, де саме сталося влучання. Частина людей дізналася про масштаби руйнувань лише зранку, коли вийшла з дому.
"Так було чути, що я вся тремтіла і плакала. Вибухи були сильні, ніби зовсім поруч. Я хвора людина, мені дуже важко це переживати, цю війну", — розповіла 78-річна містянка Надія.
Мешканці бігли до сховищ просто під час вибухів. У під’їздах сипалося скло, було темно й нічого не видно. Люди намагалися допомагати одне одному, не знаючи, чи всі встигли вибратися.
"Це навіть не просто гучно було — це вибухова хвиля. Ми вже одягалися і бігли вниз, коли знову почало гуркотіти. Я не знаю, в який саме момент сюди влучило", — розповіла одеситка Тетяна.
Після того як люди змогли повернутися до своїх будинків, вони побачили справжній масштаб руйнувань. Дві квартири були повністю зруйновані, ще кілька — серйозно пошкоджені. У будинку утворилася велика діра в стіні, частини перекриттів обвалилися, всередині — уламки бетону, скла та металу. Частини будинку більше не існує.
"У нас у під’їзді просто кошмар. Скло всюди, але ми з сусідами підмели, бо що робити? Світла немає, газу немає, опалення немає", — поділилася жителька Лариса.
Пошукові роботи в будинку тривають із раннього ранку. Кінологи працюють разом із рятувальниками, перевіряючи кожен шар завалів. Роботи ведуть обережно, щоб не наражати на небезпеку людей, які працюють усередині зруйнованих будівель.
"Ми працюємо з четвертої години ранку. Знімають шар — ми заходимо з собаками, потім знову чекаємо. Поки запаху немає, сигналу також", — зазначив голова Центру спортивної кінології "Рексон" Віталій Чарлат.
Наслідки в центрі міста
У центрі Одеси удар пошкодив житлові та комерційні приміщення. Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило стіни та обладнання. Люди зранку самотужки почали прибирати уламки, щоб хоч частково відновити роботу.
"Вилетіли майже всі вікна, одна стіна дала тріщину. Побило світильники, деяке обладнання вийшло з ладу. Я з п’ятої ранку тут, прибираю наслідки", — розповів житель міста Андрій.
Що відомо про атаку
Уночі, 27 січня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Влучання зафіксували в житлових районах і в центрі міста. Пошкоджено багатоповерхівки, під’їзди, комерційні приміщення та автомобілі. Рятувальники продовжують пошукові роботи, оскільки під завалами можуть залишатися люди. На місцях працюють медики, психологи та кінологи.
Постраждали щонайменше 35 осіб. 12 із них — були госпіталізовані. Одна особа перебуває у тяжкому стані через опіки, решта — середньої тяжкості.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у Пересипському районі Одеси знайшли тіло під завалами, ще одного загиблого чоловіка виявили на вулиці Прохоровській. Також ми писали про те, у якому стані постраждалі від атаки.
