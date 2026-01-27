Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Пил, темрява та крики — в Одесі дрони атакували житлові будинки

Пил, темрява та крики — в Одесі дрони атакували житлові будинки

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 14:48
Очевидці нічної атаки Одеси розповіли про пережите
Зруйнований будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Чергова нічна атака на Одесу залишила по собі зруйновані будинки та понівечені долі. У Хаджибейському районі та в центрі міста люди досі оговтуються від пережитого жаху. Поки одні самотужки розгрібають скло у своїх квартирах, інші надіються на диво біля завалів, де працюють рятувальники з собаками. Одесити зізнаються, що попри підготовлені укриття, вберегтися від шоку та вибухової хвилі майже неможливо.

Журналісти Новини.LIVE побували на місцях влучань та поспілкувалися з мешканцями.

Реклама
Читайте також:

Удар по Хаджибейському району

У Хаджибейському районі вибухи були настільки сильними, що люди прокидалися серед ночі в паніці. Будинки здригалися, а мешканці не одразу розуміли, де саме сталося влучання. Частина людей дізналася про масштаби руйнувань лише зранку, коли вийшла з дому.

"Так було чути, що я вся тремтіла і плакала. Вибухи були сильні, ніби зовсім поруч. Я хвора людина, мені дуже важко це переживати, цю війну", — розповіла 78-річна містянка Надія.

Обстріл Одеси
Надія про пережиту ніч. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Окупанти атакували Одесу
Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Мешканці бігли до сховищ просто під час вибухів. У під’їздах сипалося скло, було темно й нічого не видно. Люди намагалися допомагати одне одному, не знаючи, чи всі встигли вибратися.

"Це навіть не просто гучно було — це вибухова хвиля. Ми вже одягалися і бігли вниз, коли знову почало гуркотіти. Я не знаю, в який саме момент сюди влучило", — розповіла одеситка Тетяна.

Окупанти атакували Одесу
Лариса про те, що відувалося вночі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Наслідки атаки на Одесу
Люди біля пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Масштабний обстріл Одеси
Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Після того як люди змогли повернутися до своїх будинків, вони побачили справжній масштаб руйнувань. Дві квартири були повністю зруйновані, ще кілька — серйозно пошкоджені. У будинку утворилася велика діра в стіні, частини перекриттів обвалилися, всередині — уламки бетону, скла та металу. Частини будинку більше не існує.

"У нас у під’їзді просто кошмар. Скло всюди, але ми з сусідами підмели, бо що робити? Світла немає, газу немає, опалення немає", — поділилася жителька Лариса.

Наслідки атаки на Одесу
Тетяна про наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Обстріл Одеси
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пошукові роботи в будинку тривають із раннього ранку. Кінологи працюють разом із рятувальниками, перевіряючи кожен шар завалів. Роботи ведуть обережно, щоб не наражати на небезпеку людей, які працюють усередині зруйнованих будівель.

"Ми працюємо з четвертої години ранку. Знімають шар — ми заходимо з собаками, потім знову чекаємо. Поки запаху немає, сигналу також", — зазначив голова Центру спортивної кінології "Рексон" Віталій Чарлат.

Масштабний обстріл Одеси
Кінолог розповів про роботу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Окупанти атакували Одесу
Завали будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Наслідки атаки на Одесу
Діра в стіні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Наслідки в центрі міста

У центрі Одеси удар пошкодив житлові та комерційні приміщення. Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило стіни та обладнання. Люди зранку самотужки почали прибирати уламки, щоб хоч частково відновити роботу.

"Вилетіли майже всі вікна, одна стіна дала тріщину. Побило світильники, деяке обладнання вийшло з ладу. Я з п’ятої ранку тут, прибираю наслідки", — розповів житель міста Андрій.

Масована атака на Одесу
Андрій про наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Масштабні руйнування в Одесі
Вулиця в диму після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

Уночі, 27 січня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Влучання зафіксували в житлових районах і в центрі міста. Пошкоджено багатоповерхівки, під’їзди, комерційні приміщення та автомобілі. Рятувальники продовжують пошукові роботи, оскільки під завалами можуть залишатися люди. На місцях працюють медики, психологи та кінологи.

Масована атака на Одесу
Уламки на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Люди розбирвють уламки в Одесі
Люди розгрібають завали. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Постраждали щонайменше 35 осіб. 12 із них — були госпіталізовані. Одна особа перебуває у тяжкому стані через опіки, решта — середньої тяжкості.

Масована атака на Одесу
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Люди розбирвють уламки в Одесі
Люди прибирають уламки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Масована атака на Одесу
Розбита вітрина аптеки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Пересипському районі Одеси знайшли тіло під завалами, ще одного загиблого чоловіка виявили на вулиці Прохоровській. Також ми писали про те, у якому стані постраждалі від атаки.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака руйнування
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації