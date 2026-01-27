Очевидці нічної атаки Одеси розповіли про пережите

Зруйнований будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Чергова нічна атака на Одесу залишила по собі зруйновані будинки та понівечені долі. У Хаджибейському районі та в центрі міста люди досі оговтуються від пережитого жаху. Поки одні самотужки розгрібають скло у своїх квартирах, інші надіються на диво біля завалів, де працюють рятувальники з собаками. Одесити зізнаються, що попри підготовлені укриття, вберегтися від шоку та вибухової хвилі майже неможливо.

Журналісти Новини.LIVE побували на місцях влучань та поспілкувалися з мешканцями.

Удар по Хаджибейському району

У Хаджибейському районі вибухи були настільки сильними, що люди прокидалися серед ночі в паніці. Будинки здригалися, а мешканці не одразу розуміли, де саме сталося влучання. Частина людей дізналася про масштаби руйнувань лише зранку, коли вийшла з дому.

"Так було чути, що я вся тремтіла і плакала. Вибухи були сильні, ніби зовсім поруч. Я хвора людина, мені дуже важко це переживати, цю війну", — розповіла 78-річна містянка Надія.

Надія про пережиту ніч. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Мешканці бігли до сховищ просто під час вибухів. У під’їздах сипалося скло, було темно й нічого не видно. Люди намагалися допомагати одне одному, не знаючи, чи всі встигли вибратися.

"Це навіть не просто гучно було — це вибухова хвиля. Ми вже одягалися і бігли вниз, коли знову почало гуркотіти. Я не знаю, в який саме момент сюди влучило", — розповіла одеситка Тетяна.

Лариса про те, що відувалося вночі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди біля пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Після того як люди змогли повернутися до своїх будинків, вони побачили справжній масштаб руйнувань. Дві квартири були повністю зруйновані, ще кілька — серйозно пошкоджені. У будинку утворилася велика діра в стіні, частини перекриттів обвалилися, всередині — уламки бетону, скла та металу. Частини будинку більше не існує.

"У нас у під’їзді просто кошмар. Скло всюди, але ми з сусідами підмели, бо що робити? Світла немає, газу немає, опалення немає", — поділилася жителька Лариса.

Тетяна про наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пошукові роботи в будинку тривають із раннього ранку. Кінологи працюють разом із рятувальниками, перевіряючи кожен шар завалів. Роботи ведуть обережно, щоб не наражати на небезпеку людей, які працюють усередині зруйнованих будівель.

"Ми працюємо з четвертої години ранку. Знімають шар — ми заходимо з собаками, потім знову чекаємо. Поки запаху немає, сигналу також", — зазначив голова Центру спортивної кінології "Рексон" Віталій Чарлат.

Кінолог розповів про роботу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Завали будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Діра в стіні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Наслідки в центрі міста

У центрі Одеси удар пошкодив житлові та комерційні приміщення. Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило стіни та обладнання. Люди зранку самотужки почали прибирати уламки, щоб хоч частково відновити роботу.

"Вилетіли майже всі вікна, одна стіна дала тріщину. Побило світильники, деяке обладнання вийшло з ладу. Я з п’ятої ранку тут, прибираю наслідки", — розповів житель міста Андрій.

Андрій про наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вулиця в диму після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

Уночі, 27 січня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Влучання зафіксували в житлових районах і в центрі міста. Пошкоджено багатоповерхівки, під’їзди, комерційні приміщення та автомобілі. Рятувальники продовжують пошукові роботи, оскільки під завалами можуть залишатися люди. На місцях працюють медики, психологи та кінологи.

Уламки на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди розгрібають завали. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Постраждали щонайменше 35 осіб. 12 із них — були госпіталізовані. Одна особа перебуває у тяжкому стані через опіки, решта — середньої тяжкості.

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди прибирають уламки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Розбита вітрина аптеки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

